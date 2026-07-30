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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 30. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Samsung, Apple und Amazon melden Quartalszahlen
    • BoE Zinsentscheid sowie US PCE und BIP Vorabdaten
    • DEU BIP Schnellmeldung und EUR Wirtschaftsvertrauen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 30. Juli 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 30. Juli ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    02:00 KOR: Samsung Electronics, Q2-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Alzchem, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Hella, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Heidelberg Materials, Halbjahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Knorr Bremse, ausführliche Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen
    07:00 BEL: UCB, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Inficon, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: DSM-Firmenich, Halbjahreszahlen
    07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Capgemini, Halbjahreszahlen
    07:00 FRA: Scor, Halbjahreszahlen
    07:00 LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen
    07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Symrise, Q2-Zahlen (10.00 h Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: BMW, Halbjahreszahlen (8.30 Pk, 10.15 Analystencall) 07:30 DEU: Adidas, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Baader Bank, Halbjahreszahlen
    07:30 AUT: Andritz, Q2-Zahlen
    07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen (11.00 Pressegespräch) 07:30 FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Accor, Halbjahreszahlen
    07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen
    07:30 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen
    07:30 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen
    08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen
    08:00 DEU: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1. Halbjahr 2026 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Mondi, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Haleon, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Helios Towers, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Willis Towers Watson, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahlen
    08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (14.00 Presse- und Analystencall) 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pressekonferenz
    10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Halbjahreszahlen (16.00 Analystencall) 12:30 USA: International Paper, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Cigna, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Hershey, Q2-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Altria Group, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen
    13:15 USA: Baxter International, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen
    17:45 FRA: Atos, Halbjahreszahlen
    18:00 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen
    18:00 ITA: Enel, Halbjahreszahlen
    18:00 NLD: Euronext, Halbjahreszahlen
    18:15 NLD: Universal Music Group, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Edison International, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Amazon, Q2-Zahlen
    22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen
    ITA: Prada, Halbjahreszahlen
    ITA: De Longhi, Halbjahreszahlen
    PRT: EDP, Halbjahreszahlen
    USA: KKR & Co, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:30 FRA: Konsumausgaben 6/26
    07:30 FRA: BIP Q2/26 (vorab)
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 6/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 6/26
    08:30 HUN: Handelsbilanz 6/26
    08:30 HUN: BIP Q2/26 (vorab)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 7/26
    09:00 AUT: BIP Q2/26 (vorab)
    09:00 ESP: BIP Q2/26 (vorab)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (vorab)
    09:30 NLD: BIP Q2/26 (vorab)
    10:00 DEU: BIP Q2/26 (Schnellmeldung)
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 7/26 10:00 ITA: BIP Q2/26 (vorab)
    10:30 PRT: BIP Q2/26 (vorab)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 7/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)
    11:00 ITA: Arbeitslosenquote 6/26
    11:00 EUR: BIP Q2/26 (vorab)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 6/26
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 7/26
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 6/26
    14:30 USA: Realeinkommen 6/26
    14:30 USA: PCE-Preisindex 6/26
    14:30 USA: BIP Q2/26 (vorab)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob die Vergabe von Gütesiegeln an Ärzte zulässig ist oder nicht. Geklagt hatte die Wettbewerbszentrale. Sie will erreichen, dass die mehrmals im Jahr erscheinende Zeitschrift "FOCUS GESUNDHEIT", die einmal jährlich unter dem Titel "Ärzteliste" herausgebracht wird, keine Siegel wie "Top Mediziner" oder "Focus Empfehlung" mehr vergeben darf.

    16:15 DEU: Besuch der Salzgitter AG durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Reiche besichtigt die Baustelle eines neuen Stahlwerks. Das Unternehmen investiert 2,7 Milliarden Euro in den Standort und erhält dafür eine öffentliche Förderung für den Einsatz von Wasserstoff in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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