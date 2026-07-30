Blitze richteten vergangenes Jahr weniger Schäden an
- 180.000 versicherte Blitzschäden 2025, 40.000 weniger
- Versicherer zahlten 310 Mio Euro, Schaden 1.760 Euro
- 2025 blitzarm mit 99.930 Erdblitzen, 2026 schon 101.000
BERLIN (dpa-AFX) - Blitze haben 2025 in Deutschland deutlich weniger Schäden angerichtet. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat im vergangenen Jahr 180.000 versicherte Schäden gezählt. "Das sind 40.000 weniger als im Vorjahr", sagt Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.
Der Rückgang der Fälle sorgte auch für eine geringere Schadenssumme. Insgesamt zahlten die Versicherer 310 Millionen Euro - 30 Millionen weniger als im Vorjahr. Allerdings wurden die einzelnen Schäden teurer: "Jeder Schaden kostete die Versicherer rund 1.760 Euro und somit rund elf Prozent mehr als im Vorjahr", sagt Asmussen. Dies sei erneut ein Höchstwert. "Diese Entwicklung hält seit einigen Jahren an", erklärt er. "Grund dafür ist vor allem die immer hochwertigere und technisch modernere Ausstattung von Gebäuden."
Hintergrund des Rückgangs der Schäden ist das Wetter im vergangenen Jahr: 2025 war extrem blitzarm. Der in Österreich ansässige Informationsdienst Aldis/Blids zählte in ganz Deutschland nur 99.930 Erdblitze. Das waren nicht einmal halb so viele wie im Vorjahr. Ein Grund dafür war, dass es oft zu trocken war, zwischendurch auch tendenziell zu kalt. Gewitter entstehen besonders dann häufig, wenn es warm und feucht ist.
Blitzschäden entstehen nicht nur durch direkte Einschläge, sondern auch durch kurzzeitige Überspannungen im Stromnetz. Klassische Schäden durch direkte Einschläge sind laut GDV zerstörte Dachflächen, Risse im Mauerwerk oder am Schornstein. Überspannungen lassen dagegen Steckdosen verschmoren, beschädigen Elektrogeräte wie Computer und Telefonanlagen oder die Haustechnik.
Im laufenden Jahr könnte es übrigens wieder mehr Blitzschäden geben als 2025. Den Aldis/Blids-Zahlen zufolge hat es 2026 schon gut 101.000-mal eingeschlagen - öfter als im gesamten Jahr 2025. Und die Gewittersaison, die sich typischerweise bis in den September zieht, ist noch nicht vorbei./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 427,4 auf Lang & Schwarz (29. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 162,59 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 513,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -23,96 %/+60,04 % bedeutet.
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Auf dem Level sollte der Kurs weitestgehend ausgereizt sein für dieses Jahr. 4,5% Dividendenrendite, passt.
Kurs damals (2001): ca. 412 €
Verbraucherpreise in Deutschland sind seit 2001 bis Mitte 2026 um rund 63–65 % gestiegen.
Damit müsste die Aktie heute ungefähr bei:
412 € × 1,64 ≈ 675 €
stehen, um die gleiche Kaufkraft wie 2001 zu besitzen.
Ergebnis: Ein inflationsbereinigter Kurs läge heute bei etwa 670–680 €, also rund 675 €.
Da die Aktie aktuell bei etwa 412 € notiert, entspricht das inflationsbereinigt einem Rückstand von rund 39 % gegenüber dem Kaufkraftniveau von 2001 – ohne die über die Jahre gezahlten Dividenden zu berücksichtigen.
Wenn man hingegen alle Dividenden seit 2001 reinvestiert, fällt das Bild deutlich günstiger aus. Ich kann das ebenfalls berechnen.
Wenn wir die Dividenden vollständig reinvestieren, ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Die Allianz-Aktie hat seit 2001 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und diese im Laufe der Zeit deutlich gesteigert – zuletzt auf 17,10 € je Aktie.
Ein Anleger, der:
2001 bei 412 € gekauft hätte,
alle Dividenden wieder angelegt hätte,
hätte heute einen Wert, der grob einem Total-Return-Faktor von etwa 2,8 bis 3,3 entspricht. Das ist eine realistische Größenordnung auf Basis der historischen Dividenden und deren Wiederanlage.
Das bedeutet:
Einsatz 2001: 412 €
Heutiger Wert inklusive reinvestierter Dividenden: etwa 1.150–1.350 €
Vergleicht man diesen Wert mit dem inflationsbereinigten Zielwert von rund 675 €, dann hat die Allianz-Aktie die Inflation deutlich übertroffen – vorausgesetzt, die Dividenden wurden konsequent reinvestiert.
Das zeigt sehr gut den Unterschied zwischen:
Kursrendite: praktisch 0 % seit 2001 (412 € → ca. 412 €)
Gesamtrendite (Total Return): etwa +180 bis +230 % durch die Dividenden und deren Wiederanlage.
Wenn Sie möchten, kann ich die Entwicklung auch mit dem DAX, der Münchener Rück oder der Deutsche Telekom seit 2001 vergleichen.