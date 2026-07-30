US-Militär beendet Angriffswelle gegen Iran
- US-Militär beendet Angriffe gegen Iran laut Centcom
- Kommandozentralen Raketen Drohnen Küstenanlagen
- Antwort auf iranische Raketenversuche gegen US-Truppen
TAMPA (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben seine Angriffswelle gegen Ziele im Iran "erfolgreich" beendet. Es seien unter anderem militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohnenanlagen sowie Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen bombardiert worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom am frühen Morgen (MESZ) auf der Plattform X mit. Die "schwere" Angriffswelle sei eine Antwort auf die am Vortag versuchten Raketenangriffe des Irans auf US-Truppen in der Region gewesen, hieß es.
Der iranische Rundfunk hatte eine Stellungnahme der Revolutionsgarden verbreitet, wonach der Angriff einer US-Militärbasis in Jordanien gegolten habe. Es seien alle Raketen abgefangen worden, erklärte Centcom. Die Angriffe aus dem Iran waren zu einem Zeitpunkt erfolgt, nachdem das US-Militär seine eigenen tagelangen Angriffe auf den Iran gerade erst pausiert hatte.
Die vom US-Militär daraufhin in der heutigen Nacht durchgeführten Gegenangriffe im Iran hätten darauf abgezielt, "die Bedrohungen, die vom Iran und seinen Stellvertretern für die amerikanischen Streitkräfte, die Handelsschifffahrt und die Nachbarländer am Persischen Golf ausgehen", weiter zu verringern, teilte das US-Militär weiter mit. Iranische Medien hatten zuvor mehrere Explosionen im Süden der Islamischen Republik gemeldet./ln/DP/zb
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