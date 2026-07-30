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    Umfrage

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    AfD weiter deutlich vor CDU in Sachsen-Anhalt

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD in Umfrage vorn mit 41 Prozent klarer Vorsprung
    • CDU bei 24 Prozent und Unzufriedenheit steigt weiter
    • CDU kann Mehrheiten nur mit SPD und Linken oder AfD
    Umfrage - AfD weiter deutlich vor CDU in Sachsen-Anhalt
    Foto: Siarhei - 356130783

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut einer Umfrage weiter deutlich vorn. Im aktuellen "Sachsen-AnhaltTREND" des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag von MDR, WDR, "Magdeburger Volksstimme" und "Mitteldeutsche Zeitung" kommt die Partei weiter auf 41 Prozent und behauptet damit ihren Vorsprung auf die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze. Die Union verliert im Vergleich zur letzten Befragung im Mai zwei Prozentpunkte und kommt auf 24 Prozent.

    Es folgen die Linke mit 13 Prozent und die SPD mit 7 Prozent. Auch die Grünen haben mit 5 Prozent eine Chance zum Einzug in den Landtag. Dagegen würde das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 4 Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Die noch mitregierende FDP wird wegen ihrer niedrigen Werte nicht einzeln ausgewiesen.

    Infratest dimap befragte 1.149 wahlberechtigte Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter telefonisch und online im Zeitraum vom 23. bis 28. Juli. Die Umfrage gilt als repräsentativ.

    Unzufriedenheit mit Landesregierung wächst

    Laut Umfrage wächst die Unzufriedenheit mit der Landesregierung aus CDU, SPD und FDP weiter. Nur noch 29 Prozent der Befragten sind mit der Regierungsarbeit sehr zufrieden oder zufrieden.

    Parlamentarische Mehrheiten könnte die CDU nur gemeinsam mit SPD und Linken oder der AfD organisieren. Die Landes-CDU hat allerdings bekräftigt, weder mit der Linken noch der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Potenzielle CDU-Bündnisse mit der Linken oder der AfD stoßen in Sachsen-Anhalt auch in der Bevölkerung mehrheitlich auf Skepsis.

    Bei der Frage, welche Partei die nächste Landesregierung anführen sollte, liegen AfD und CDU nach der jüngsten Umfrage nahezu gleichauf. Die AfD erfährt 44 Prozent Zustimmung. 43 Prozent sind dafür, dass die CDU die nächste Landesregierung anführt.

    CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze kann seine Bekanntheit zwar deutlich steigern, doch nur 29 Prozent sind mit ihm zufrieden. Auch AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund ist von einer mehrheitlich positiven Bewertung weit entfernt. Mit ihm sind 35 Prozent zufrieden.

    AfD liegt auch bei Parteienkompetenz weit vorn

    Deutlich vorn liegt die AfD auch bei der Frage nach der Parteikompetenz. 36 Prozent und damit fünf Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Umfrage trauen der AfD am ehesten zu, die wichtigsten Aufgaben in Sachsen-Anhalt zu lösen. Die CDU folgt mit 16 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als beim letzten Mal.

    In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang./dh/jos/DP/zb







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