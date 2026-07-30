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    Zehnder Group: Umsatz steigt, Profitabilität deutlich verbessert im H1 2026

    Trotz Einmalkosten und schwächerem Cashflow zeigt der Konzern im ersten Halbjahr 2026 Wachstum, starke Lüftungssparte und bestätigt seine Mittelfristziele.

    Zehnder Group: Umsatz steigt, Profitabilität deutlich verbessert im H1 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2026 stieg um 3% (organisch +4%) auf 394.9 Mio. EUR.
    • Das Lüftungssegment wuchs um 7% (organisch +8%) auf 272.1 Mio. EUR und machte 69% des Gesamtumsatzes aus.
    • Bereinigtes EBIT stieg um 15% auf 37.7 Mio. EUR; die bereinigte EBIT-Marge betrug 9.5% (im unteren Bereich der Mittelfristziele).
    • Operatives EBIT lag bei 32.2 Mio. EUR (–1%) und es entstanden Einmalkosten von 5.5 Mio. EUR durch die Einführung einer divisionalen Organisationsstruktur in Europa (für 2026 insgesamt werden rund 10 Mio. EUR erwartet).
    • Geldfluss aus der Betriebstätigkeit sank auf 5.1 Mio. EUR (Vorjahr: 22.9 Mio. EUR), vor allem wegen strategischem Lageraufbau und höheren Forderungen; Investitionen in Sachanlagen: 9.4 Mio. EUR.
    • Ausblick 2026: erwarteter Umsatz zwischen 770 Mio. EUR und 790 Mio. EUR; bereinigte EBIT-Marge etwa auf dem Niveau der ersten sechs Monate; Mittelfristziele bestätigt (ca. 5% p.a. Umsatzwachstum und bereinigte EBIT-Marge 9–11%).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zehnder Group (A) ist am 30.07.2026.


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    ISIN:CH0276534614WKN:A14RXU
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