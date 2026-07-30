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    KION glänzt im ersten Halbjahr 2026: Starkes Signal für Anleger

    Im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen solide Wachstumsimpulse, stärkt seine Profitabilität und setzt mit Robotik-Investitionen auf die Lieferkette der Zukunft.

    KION glänzt im ersten Halbjahr 2026: Starkes Signal für Anleger
    Foto: Arne Dedert - dpa
    • Auftragseingang H1 2026: 5,794 Mrd. €, gegenüber 6,206 Mrd. € in H1 2025
    • Umsatz H1 2026: 5,687 Mrd. €, +3,5% gegenüber H1 2025 (5,496 Mrd. €)
    • EBIT bereinigt H1 2026: 429,6 Mio. €, EBIT-Marge bereinigt 7,6% (H1 2025: 385,0 Mio. €, 7,0%)
    • Free Cashflow H1 2026: 22,2 Mio. €, vs 161,9 Mio. € H1 2025
    • Investition in Lieferketten-Robotik: Übernahme von 70% an Smart Innovation NV (Colruyt) zur Entwicklung/Industrialisierung von Lieferketten-Robotik der nächsten Generation (autonome Niederhubwagen)
    • Prognose 2026: Bandbreiten eingegrenzt; Juli 2026-Forecast – Umsatz 11,525–12,025 Mrd. €, EBIT bereinigt 880–980 Mio. €, Free Cashflow 420–540 Mio. €, ROCE 8,4–9,4%

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Kion Group ist am 30.07.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.180,27PKT (-0,84 %).


    Kion Group

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    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888
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