KION glänzt im ersten Halbjahr 2026: Starkes Signal für Anleger
Im ersten Halbjahr 2026 zeigt das Unternehmen solide Wachstumsimpulse, stärkt seine Profitabilität und setzt mit Robotik-Investitionen auf die Lieferkette der Zukunft.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Auftragseingang H1 2026: 5,794 Mrd. €, gegenüber 6,206 Mrd. € in H1 2025
- Umsatz H1 2026: 5,687 Mrd. €, +3,5% gegenüber H1 2025 (5,496 Mrd. €)
- EBIT bereinigt H1 2026: 429,6 Mio. €, EBIT-Marge bereinigt 7,6% (H1 2025: 385,0 Mio. €, 7,0%)
- Free Cashflow H1 2026: 22,2 Mio. €, vs 161,9 Mio. € H1 2025
- Investition in Lieferketten-Robotik: Übernahme von 70% an Smart Innovation NV (Colruyt) zur Entwicklung/Industrialisierung von Lieferketten-Robotik der nächsten Generation (autonome Niederhubwagen)
- Prognose 2026: Bandbreiten eingegrenzt; Juli 2026-Forecast – Umsatz 11,525–12,025 Mrd. €, EBIT bereinigt 880–980 Mio. €, Free Cashflow 420–540 Mio. €, ROCE 8,4–9,4%
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Kion Group ist am 30.07.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.180,27PKT (-0,84 %).
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