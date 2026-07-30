KION Stock Surges on Positive First Half of 2026
Despite softer order intake, KION delivered higher revenue, stronger margins and strategic robotics investment, while free cash flow eased amid M&A and efficiency measures.
Foto: Arne Dedert - dpa
- Group order intake was €5.794 billion in H1 2026, down from €6.206 billion in H1 2025.
- Group revenue rose 3.5% to €5.687 billion (H1 2026) from €5.496 billion (H1 2025).
- Adjusted EBIT increased to €429.6 million (H1 2026) from €385.0 million (H1 2025), up 12%.
- Adjusted EBIT margin improved to 7.6% (H1 2026) from 7.0% (H1 2025).
- Free cash flow was €22.2 million (H1 2026), positive but down from €161.9 million in H1 2025, despite M&A cash outlays and the efficiency program.
- Investment in next-generation supply chain robotics: KION acquired 70% of Colruyt’s Smart Innovation NV to accelerate autonomous pallet trucks.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Kion Group is on 30.07.2026.
At this time, the index MDAX was at 32.180,27PKT (-0,84 %).
+2,31 %
+5,35 %
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