Yen-Schwäche hält an

Nachdem das Paar USD/JPY im Juli 2024 ein Niveau von 161,9510 JPY erreicht hatte, wurde der vorherige Aufwärtstrend durch eine recht volatile Konsolidierung abgelöst. Innerhalb dieser ging es 2025 in den Bereich von 140,0000 JPY talwärts. Seit April 2025 ist aber wieder ein vollwertiger Aufwärtstrend etabliert worden und drückte die Notierungen des Paares Anfang Juli über das Vorgängerhoch aus 2024. Damit liegt nun auch auf Wochenbasis ein aktives Kaufsignal vor und kann für den Aufbau von längerfristigen Long-Positionen genutzt werden.

Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über dem Niveau von 162,00 JPY liegt nun vor, wodurch kurzfristige Ziele jetzt bei 1656,1920 und darüber bei 168,2960 JPY abgeleitet werden können. Mittel- bis langfristig wäre sogar ein Anstieg auf 171,2290 JPY denkbar und würde sich über entsprechende Long-Positionen gewinnbringend nachhandeln lassen. Dies zumindest, bis eine der beiden Notenbanken ihre Zinspolitik ändert oder aber die Erwartungen des Marktes aus Sicht der Anleger verfehlt. Sollte es entgegen der Wahrscheinlichkeit zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter das Preisniveau von 159,2610 JPY kommen, könnte dies weitere Abschläge in Richtung 157,8930 und darunter 156,3530 JPY auslösen. Allein die Bank of Japan könnte eine derartige Entwicklung nur mit allergrößter Mühe herbeiführen und hat schon einen Teil ihres Schießpulvers verschossen.

USD/JPY (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Setzt man nur das kurzfristige Ziel bei 171,2290 JPY beim Währungspaar USD/JPY an und steigt über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DY36A7 ein, ließe sich bis dahin eine Renditechance von 165 Prozent aus Sicht des Anlegers erzielen. Das Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 6,68 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der Gefahr eines gesunden Pullbacks das Januarhoch bei 161,9510 JPY vorläufig aber nicht überschreiten. Eine solche Entwicklung würde sich im Übrigen sehr gut für den Aufbau von Long-Positionen auf einem niedrigeren Niveau anbieten, wobei auch ein Direkteinstieg sehr attraktiv erscheint. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen einplanen, bis die Handelsidee vollständig aufgeht.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY36A7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,51 – 2,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 158,8062 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 158,8062 JPY akt. Kurs Basiswert: 163,3830 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 6,68 Euro Hebel: 34,67 Kurschance: + 165 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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