Alzchem wächst weiter: Profitables Wachstum im 1. Halbjahr 2026 fortgesetzt
Dynamisches Wachstum, starke Margen und gezielte Investitionen: Im ersten Halbjahr 2026 stellt der Konzern die Weichen für profitables, nachhaltiges Wachstum.
Foto: Alzchem
- Im ersten Halbjahr 2026 erhöht sich der Konzernumsatz um 6 % auf 303,9 Mio. Euro, das EBITDA wächst um 14 % auf 64,5 Mio. Euro und die EBITDA-Marge erhöht sich von 19,6 % auf 21,2 %.
- Im Segment Specialty Chemicals steigt der Umsatz um 10 % auf 214,3 Mio. Euro; das EBITDA wächst um 19 % auf 64,1 Mio. Euro, die EBITDA-Marge steigt auf 29,9 % (von 27,7 % im Vorjahr).
- Wachstumstreiber im Specialty Chemicals-Segment sind Human Nutrition, Defense und Custom Manufacturing; starke Nachfrage nach Creapure und Creavitalis-Kreatin sowie Nitroguanidin für die Verteidigungsindustrie; hohe Auslastung der Mehrzweckanlagen.
- Das Segment Basics & Intermediates entwickelt sich erwartungsgemäß: Umsatz 75,4 Mio. Euro (leicht unter Vorjahr 78,2 Mio. Euro); EBITDA ausgeglichen (Vorjahr 1,3 Mio. Euro; erste Stabilisierungstendenzen im metallurgischen Geschäft); Ofensanierungsphase verläuft planmäßig mit Abschluss im 2. Halbjahr 2026.
- Strategische Wachstumsprojekte laufen: Anlauf der Nitroguanidin-Anlage in Deutschland gestartet, zusätzliche Kapazitäten in der 2. Jahreshälfte 2026 verfügbar; Standort Bushy Park in South Carolina als Meilenstein für eigene Nitroguanidin-Produktion in den USA; Ausbau der Kreatin-Produktion in Deutschland.
- Finanzierung und Ausblick: Neue langfristige Finanzierungsstruktur bis zu 100 Mio. Euro mit dem bestehenden Bankenpool, flexibel in Tranchen; stärkt die finanzielle Flexibilität für die Umsetzung der Wachstumsstrategie; Prognose für 2026 bestätigt: weiteres profitables Wachstum wird erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Alzchem Group ist am 30.07.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.535,14PKT (+1,05 %).
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