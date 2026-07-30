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    Nemetschek Group: Starkes H1 2026 – weiter profitables Wachstum

    Dynamisches Wachstum, starke Profitabilität und strategische Weichenstellungen prägen das erste Halbjahr – die Zahlen unterstreichen den Kurs auf nachhaltige Expansion.

    Nemetschek Group: Starkes H1 2026 – weiter profitables Wachstum
    Foto: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
    • Starke Umsatzentwicklung: Q2-Umsatz +14,5% währungsbereinigt auf 327,7 Mio. Euro; H1-Umsatz +15,7% währungsbereinigt auf 640,7 Mio. Euro.
    • ARR/Q2-SaaS: ARR im Q2 1.249,5 Mio. Euro (+17,4% FX-adj.); Subskription/SaaS +29,6% auf 266,4 Mio. Euro.
    • EBITDA/Margen Q2: EBITDA 98,6 Mio. Euro (+15,8%); EBITDA-Marge 30,1% (bereinigt 31,0%); H1 EBITDA 197,0 Mio. Euro (+24,0%), Marge 30,7% (bereinigt 31,5%).
    • Ergebnis je Aktie: Q2 Überschuss 66,0 Mio. Euro (+25,4%), EPS 0,57 Euro; H1 Überschuss 126,4 Mio. Euro (+29,9%), EPS 1,09 Euro.
    • Strategische Highlights: Closing der HCSS-Akquisition (1. Juli 2026), Stärkung des Build-Segments; Markteinführung Bluebeam Max; weitere internationale Expansion.
    • Ausblick 2026: organisches Umsatzwachstum 14–15% bei EBITDA-Marge 32–33%; HCSS-Beitrag ca. 600 Basispunkte zum Umsatzwachstum; EBITDA-Verwässerung ca. 150 Basispunkte durch PPA und Integrationskosten; PPA-Effekt auf HCSS-Umsatz in 2H 2026 im mittleren bis hohen 20-Mio.-Euro-Bereich.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Nemetschek ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Nemetschek lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,05EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 67,53EUR das entspricht einem Plus von +0,71 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.180,27PKT (-0,84 %).


    Nemetschek

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    ISIN:DE0006452907WKN:645290
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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