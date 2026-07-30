SILTRONIC AG: Wafernachfrage treibt Umsatz-Ausblick 2026 an
Trotz rückläufiger Umsätze und hoher Investitionen behauptet sich das Unternehmen mit solider Marge, gestärkter Kapitalbasis und Perspektiven auf wieder anziehende Wafer-Nachfrage.
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- Umsatz-Halbjahr 2026: 628,1 Mio. EUR (-6,9% YoY); Q2 2026 321,6 Mio. EUR, QoQ-Anstieg gegenüber Q1 2026 (306,5 Mio.).
- EBITDA-Marge: H1 2026 21,4% (H1 2025: 24,4%); Q2 2026 21,6% (Q1 2026: 21,2%); liegt im prognostizierten Band 20–24%.
- Nachfrage nach Wafern: 300 mm-Wafer weiterhin robust; 200 mm-Wafer-Demand belebt sich voraussichtlich im 2. Halbjahr 2026.
- Ausblick/Umsatzprognose 2026: Umsatz nun leicht im niedrigeren bis mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr; bei FX von 1,18 USD/EUR; EBITDA-Marge unverändert 20–24%.
- Finanzen und Kapitalmaßnahme: im Juni 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung stärkte die finanzielle Basis; Liquidity 647,4 Mio. EUR; Free Cashflow H1 −117,9 Mio. EUR; Netto-Cashflow H1 −116,5 Mio. EUR; Eigenkapitalquote 45,4%.
- Ergebnis- und Investitionsseite: Bruttoergebnis H1 −40,5 Mio. EUR (-6,4% Bruttomarge); EBIT −104,3 Mio. EUR; Periodenergebnis −130,0 Mio. EUR; EBITDA 134,5 Mio. EUR; signifikante Abschreibungen durch Singapur-Ausbau und Investitionen (86,0 Mio. EUR in H1).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei SILTRONIC AG ist am 30.07.2026.
Der Kurs von SILTRONIC AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 67,98EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 68,25EUR das entspricht einem Plus von +0,40 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.180,27PKT (-0,84 %).
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