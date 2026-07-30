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    Heidelberg Materials legt im zweiten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Q2: Umsatz +6,4% auf 6,04 Mrd und Ebit 1,09 Mrd
    • Ziel 2026 neu: bereinigtes Ebit 3,4–3,65 Mrd
    • Halbjahresgewinn 738 Mio nach 686 Mio und Zuversicht
    Heidelberg Materials legt im zweiten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im zweiten Quartal Umsatz und Ergebnisse steigern können. "Eine erste spürbare Nachfrageerholung in unseren Kernmärkten hat zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen", sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg laut einer Mitteilung. Zudem habe das Unternehmen das Wachstum durch strategische Transaktionen weiter beschleunigt. Für die zweite Jahreshälfte zeigte sich der Manager zuversichtlich. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr konkretisierte er.

    Für 2026 peilt das Unternehmen nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,4 bis 3,65 Milliarden Euro an und damit mindestens den Vorjahreswert. Zuvor hatten die Heidelberger bis zu 3,75 Milliarden im Plan. Im zweiten Quartal legte das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 3,6 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in etwa damit gerechnet. Der Umsatz kletterte um 6,4 Prozent auf 6,04 Milliarden Euro.

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    Unter dem Strich blieb ein Gewinn im ersten Halbjahr von 738 Millionen Euro, nach 686 Millionen im Vorjahr. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern wie üblich nur eine Angabe zum Halbjahr./mne/jha/

    Heidelberg Materials

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    ISIN:DE0006047004WKN:604700
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 30,06 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,58 %/+73,32 % bedeutet.





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