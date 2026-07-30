Heidelberg Materials legt im zweiten Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert

Unter dem Strich blieb ein Gewinn im ersten Halbjahr von 738 Millionen Euro, nach 686 Millionen im Vorjahr. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern wie üblich nur eine Angabe zum Halbjahr./mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 168,2 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 30,06 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 254,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 292,00EUR was eine Bandbreite von +30,58 %/+73,32 % bedeutet.