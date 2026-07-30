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    AMAG Austria Metall: Starkes 1. Halbjahr 2026 - deutlicher Gewinnanstieg

    Starkes Wachstum bei Umsatz und Ergebnis, robuste Nachfrage in Schlüsselbranchen – trotz höherer Verschuldung und Risiken blickt das Unternehmen optimistisch auf 2026.

    AMAG Austria Metall: Starkes 1. Halbjahr 2026 - deutlicher Gewinnanstieg
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Umsatz um +8,2 % auf 850,7 Mio. EUR gesteigert.
    • EBITDA stieg um +25,4 % auf 101,1 Mio. EUR; EBITDA‑Marge verbessert auf 11,9 %.
    • Ergebnis nach Ertragsteuern erhöhte sich um +73,7 % auf 40,7 Mio. EUR.
    • Absatz leicht auf 221.400 Tonnen gestiegen; deutliche Mengenzuwächse in Automobil (+31 %), Wärmetauscher (+23 %) und Luftfahrt (+9 %).
    • Operativer Cashflow -56,7 Mio. EUR, Free Cashflow -76,0 Mio. EUR; Nettofinanzverschuldung erhöhte sich auf 421,7 Mio. EUR (Liquidität gesunken auf 186,1 Mio. EUR).
    • Ausblick 2026: erwartetes EBITDA 170–190 Mio. EUR; Vorstand zuversichtlich, weist aber auf Risiken (geopolitische Unsicherheiten, US‑Zölle, Energie‑ und Rohstoffpreise) hin.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AMAG Austria Metall ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von AMAG Austria Metall lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,10EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    AMAG Austria Metall

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    ISIN:AT00000AMAG3WKN:A1JFYU
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