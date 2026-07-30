Spezialchemiekonzern Alzchem sieht sich auf Kurs

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 174,1 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -2,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..

Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +6,78 %/+47,76 % bedeutet.