Geschäfte laufen gut
Spezialchemiekonzern Alzchem sieht sich auf Kurs
- Alzchem durch Kreatin und Rüstung gestärkt
- Umsatz im Quartal fast neun Prozent höher
- Ebitda 32,2 Mio, operative Marge 20,7 Prozent
TROSTBERG (dpa-AFX) - Gute Geschäfte unter anderem mit Kreatinprodukten für Nahrungsergänzungsmittel und mit der Rüstungsindustrie haben den Spezialchemiekonzern Alzchem auch im zweiten Quartal angeschoben. Konzernchef Andreas Niemeier ist deshalb laut Mitteilung vom Donnerstag zuversichtlich, die Jahresziele erreichen zu können und erwartet weiterhin profitables Wachstum.
Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um fast 9 Prozent auf 155,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Trostberg mitteilte. Dabei halfen höhere Absatzmengen und gestiegene Preise. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftete Alzchem ein Ergebnis (Ebitda) von 32,2 Millionen Euro, nach 29,1 Millionen vor einem Jahr. Die entsprechende operative Marge erhöhte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 20,7 Prozent. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 6 Prozent auf 16,8 Millionen Euro./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie
Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 174,1 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um -2,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Mrd..
Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 217,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 256,00EUR was eine Bandbreite von +6,78 %/+47,76 % bedeutet.
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Der heutige Kurshüpfer dürfte auf eine Analyse der "Deutsche Bank Research" zurückzuführen sein.
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