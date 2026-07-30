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    Kion verdient etwas mehr als erwartet - Jahresprognose konkretisiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang sank um rund ein Fünftel auf 2,8 Mrd
    • Umsatz knapp 8 Prozent auf rund 2,9 Mrd, Ebit 224 Mio
    • Jahresziele konkretisiert, Prognosen leicht eingeengt
    Kion verdient etwas mehr als erwartet - Jahresprognose konkretisiert
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Gabelstaplerhersteller Kion ist es im zweiten Quartal besser gelaufen als erwartet. Zwar sank der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund ein Fünftel auf gut 2,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten aber etwas weniger auf dem Zettel, auch bei den übrigen Kennziffern:

    Der Umsatz von Kion verbesserte sich um knapp 8 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereffekten mit 224 Millionen Euro über 18 Prozent mehr. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn verbesserte sich sogar noch etwas stärker auf 115 Millionen Euro. Außerdem konkretisierte der im MDax notierte Konzern seine Jahresziele.

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    Die Erwartungen für Umsatz, bereinigten operativen Gewinn, sowie die Rendite auf das eingesetzte Kapital wurden innerhalb der ursprünglich angegebenen Prognosebandbreiten präzisiert. Die Spanne für den freien Barmittelzufluss grenzte das Management ebenfalls ein und senkte das untere Ende etwas./lew/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 32.160 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -0,15 %/+76,48 % bedeutet.





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