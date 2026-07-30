Kion verdient etwas mehr als erwartet - Jahresprognose konkretisiert

Die Erwartungen für Umsatz, bereinigten operativen Gewinn, sowie die Rendite auf das eingesetzte Kapital wurden innerhalb der ursprünglich angegebenen Prognosebandbreiten präzisiert. Die Spanne für den freien Barmittelzufluss grenzte das Management ebenfalls ein und senkte das untere Ende etwas./lew/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 32.160 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +4,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von -0,15 %/+76,48 % bedeutet.