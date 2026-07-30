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    ING verdient mehr als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Überschuss steigt um 16 Prozent auf 1,95 Mrd
    • Erträge steigen um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden
    • ING übertraf Erwartungen und ist optimistischer
    ING verdient mehr als erwartet
    Foto: Christoph Gollnow - dpa

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat im zweiten Quartal dank zweistellig steigender Zins- und Provisionseinnahmen deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Der Gewinn zog damit stärker an, als Experten erwartet hatten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Bank wurde mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer./zb/jha/

    ING Group

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    ISIN:NL0011821202WKN:A2ANV3
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 6.232 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 83,61 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+6,90 % bedeutet.





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