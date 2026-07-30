ING verdient mehr als erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 6.232 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 83,61 Mrd..

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+6,90 % bedeutet.