ING verdient mehr als erwartet
- Überschuss steigt um 16 Prozent auf 1,95 Mrd
- Erträge steigen um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden
- ING übertraf Erwartungen und ist optimistischer
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Großbank ING hat im zweiten Quartal dank zweistellig steigender Zins- und Provisionseinnahmen deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei um 16 Prozent auf 1,95 Milliarden Euro nach oben geklettert, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Der Gewinn zog damit stärker an, als Experten erwartet hatten. Die Erträge legten um zehn Prozent auf 6,3 Milliarden Euro zu. Die Bank wurde mit Blick auf die Erträge im laufenden und kommenden Jahr etwas optimistischer./zb/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 6.232 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um -2,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,41 %.
Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 83,61 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+6,90 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ING Group - A2ANV3 - NL0011821202
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Oh, lecker Dividende nächste Woche...
Keine Sorge. Meldung der Divizahlung war heute im ekektronischen Postfach drin. Kohle "rollt" an...
Lt. Calendar 11.8.