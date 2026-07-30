🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    3405 Aufrufe 3405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas-Aktie: Umsatz +14%, Rekord-Q2, Jahresprognose angehoben

    Starkes erstes Halbjahr 2026: Rekordumsatz, steigende Profitabilität und ein dynamisch wachsendes DTC-Geschäft setzen neue Maßstäbe für unsere Wachstumsstrategie.

    Adidas-Aktie: Umsatz +14%, Rekord-Q2, Jahresprognose angehoben
    Foto: Daniel Karmann - dpa
    • Q2 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum +14% und Rekordumsatz von 6,7 Mrd. EUR (6.743 Mio.€).
    • Direct-to-Consumer (DTC) wächst +25%; E-Commerce +27% und eigener Einzelhandel +23% auf breiter Basis.
    • Bruttomarge steigt um 0,8 Prozentpunkte auf 52,5%.
    • EBIT im Q2 wächst um 5% auf 574 Mio. EUR; operative Marge 8,5%.
    • H1 2026: währungsbereinigter Umsatz +14% auf 13,3 Mrd. EUR; EBIT +11% auf 1,279 Mrd. EUR; erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms von 500 Mio. EUR abgeschlossen, zweite Tranche gestartet.
    • Ausblick 2026: Umsatzwachstum nun 9–10% währungsbereinigt (statt hohes einstellige Bereiche); EBIT ca. 2,3 Mrd. EUR; potenzielle US-Zollerstattungen von 250–300 Mio. USD nicht in der Prognose berücksichtigt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei adidas ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von adidas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 181,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 169,60EUR das entspricht einem Minus von -6,32 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.404,00PKT (+0,16 %).


    adidas

    -8,19 %
    -7,05 %
    -8,21 %
    +22,20 %
    -8,40 %
    -1,77 %
    -40,90 %
    +22,63 %
    +1.670,70 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
    adidas direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Adidas-Aktie: Umsatz +14%, Rekord-Q2, Jahresprognose angehoben Starkes erstes Halbjahr 2026: Rekordumsatz, steigende Profitabilität und ein dynamisch wachsendes DTC-Geschäft setzen neue Maßstäbe für unsere Wachstumsstrategie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     