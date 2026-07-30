Adidas-Aktie: Umsatz +14%, Rekord-Q2, Jahresprognose angehoben
Starkes erstes Halbjahr 2026: Rekordumsatz, steigende Profitabilität und ein dynamisch wachsendes DTC-Geschäft setzen neue Maßstäbe für unsere Wachstumsstrategie.
Foto: Daniel Karmann - dpa
- Q2 2026: währungsbereinigtes Umsatzwachstum +14% und Rekordumsatz von 6,7 Mrd. EUR (6.743 Mio.€).
- Direct-to-Consumer (DTC) wächst +25%; E-Commerce +27% und eigener Einzelhandel +23% auf breiter Basis.
- Bruttomarge steigt um 0,8 Prozentpunkte auf 52,5%.
- EBIT im Q2 wächst um 5% auf 574 Mio. EUR; operative Marge 8,5%.
- H1 2026: währungsbereinigter Umsatz +14% auf 13,3 Mrd. EUR; EBIT +11% auf 1,279 Mrd. EUR; erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms von 500 Mio. EUR abgeschlossen, zweite Tranche gestartet.
- Ausblick 2026: Umsatzwachstum nun 9–10% währungsbereinigt (statt hohes einstellige Bereiche); EBIT ca. 2,3 Mrd. EUR; potenzielle US-Zollerstattungen von 250–300 Mio. USD nicht in der Prognose berücksichtigt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei adidas ist am 30.07.2026.
Der Kurs von adidas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 181,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,17 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 169,60EUR das entspricht einem Minus von -6,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.404,00PKT (+0,16 %).
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