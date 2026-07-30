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    Dasher Neuroscience schließt die Patientenrekrutierung für die weltweite klinische Phase-2-Studie mit dem führenden KI-basierten Wirkstoffkandidaten YA-101 gegen Multisystematrophie (MSA) ab

    TAIPEI, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Dasher Neuroscience Holdings Inc. (TPEx: 7829) („Dasher Neuroscience"), ein KI-gestütztes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten für das Zentralnervensystem (ZNS) konzentriert, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Patientenrekrutierung für seine weltweite, multizentrische klinische Phase-2-Studie bekannt. In dieser Studie wird YA-101 untersucht, das führende Wirkstoffkandidat des Unternehmens zur Behandlung der Multisystematrophie (MSA).

    Dasher Neuroscience Holdings Inc.

    Die klinischen Top-Line-Daten der Studie werden für das erste Quartal 2027 erwartet.  Parallel dazu bemüht sich Dasher Neuroscience aktiv um globale Auslizenzierungspartnerschaften und plant gleichzeitig eine globale multizentrische Phase-3-Studie, um die klinische Markteinführung von YA-101 als potenzielle First-in-Class-Therapie für MSA zu beschleunigen.

    „Der Abschluss der Patientenrekrutierung für diese globale Phase-2-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung unseres Leitkandidaten YA-101 in Richtung Markteinführung dar", sagte Dr. Jane Tseng, Chief Executive Officer von Dasher Neuroscience. „Diese Studie wird entscheidende Daten sowohl zur Sicherheit als auch zur klinischen Wirksamkeit von YA-101 liefern und damit eine solide Grundlage für Lizenzverhandlungen mit potenziellen globalen Partnern schaffen, während wir daran arbeiten, diese innovative Therapie Patienten mit seltenen Erkrankungen zugänglich zu machen, für die ein hoher ungedeckter medizinischer Bedarf besteht."

    90 Patienten an Standorten in den USA, Japan und Taiwan rekrutiert

    Die Phase-2-Studie zu YA-101 ist eine globale, multizentrische, doppelblinde, placebokontrollierte Dosiseskalationsstudie. Insgesamt wurden 90 Teilnehmer an klinischen Standorten in den Vereinigten Staaten, Japan und Taiwan rekrutiert.

    Ziel der Studie ist es, die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Wirksamkeit von YA-101 bei Patienten ab 30 Jahren zu bewerten, bei denen gemäß den klinischen Kriterien der Movement Disorder Society (MDS) eine MSA diagnostiziert wurde, wobei sowohl der Parkinson- Subtyp(MSA-P) als auch der zerebelläre Subtyp (MSA-C) berücksichtigt werden.

    Der primäre Endpunkt der Studie ist die Häufigkeit und der Schweregrad unerwünschter Ereignisse (AEs), um das Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von YA-101 zu bewerten. Zu den sekundären Endpunkten zählen pharmakokinetische (PK) Parameter sowie die klinische Wirksamkeit, die anhand der „Unified Multiple System Atrophy Rating Scale" (UMSARS) und des 10-Meter-Gehtests bewertet wird.

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    Dasher Neuroscience schließt die Patientenrekrutierung für die weltweite klinische Phase-2-Studie mit dem führenden KI-basierten Wirkstoffkandidaten YA-101 gegen Multisystematrophie (MSA) ab TAIPEI, 30. Juli 2026 /PRNewswire/ - Dasher Neuroscience Holdings Inc. (TPEx: 7829) („Dasher Neuroscience"), ein KI-gestütztes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Medikamenten für das Zentralnervensystem …
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