AIXTRON: Starkes Momentum in der Optoelektronik hält an
Dynamisches Wachstum, volle Auftragsbücher und starke Finanzkraft: Das Unternehmen stellt zur Halbjahresmarke 2026 die Weichen für den nächsten Expansionsschub.
Foto: AIXTRON
- Auftragseingang stark gestiegen: H1/2026 EUR 386,0 Mio. (+54% ggü. Vorjahr), Q2/2026 EUR 214,5 Mio. (+81%); Optoelektronik machte rund 75% der Q2-Aufträge aus; Anlagenauftragsbestand zum 30.06.2026: EUR 456,9 Mio.
- Produktionshochlauf verläuft planmäßig; größere Laser-Systemauslieferungen beginnen voraussichtlich ab Q3/2026 und sollen weit über 2026 hinaus reichen; Ausbau der Kapazitäten und neuer Produktionsstandort in Penang (Malaysia) in Vorbereitung.
- Umsatzerlöse H1/2026: EUR 174,5 Mio. (−30% gegenüber H1/2025); Q2/2026 Umsatz EUR 115,1 Mio., damit im Rahmen der Prognose (EUR 110 Mio. ± EUR 10 Mio.).
- Sehr starke Cash-Entwicklung: operativer Cashflow H1/2026 EUR 172,7 Mio., Free Cashflow EUR 162,1 Mio.; liquide Mittel nach Dividende zum 30.06.2026: EUR 816,2 Mio.; Nettofinanzvermögen (abzgl. Fremdkapitalanteil Wandelanleihe) EUR 467,0 Mio.
- Finanzierung gestärkt durch Platzierung einer Wandelanleihe im April 2026 über EUR 450 Mio. (nicht periodisch verzinslich, Fälligkeit April 2031); Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke.
- Bestätigung der angehobenen Prognose für 2026: erwarteter Umsatz EUR 560 Mio. (± EUR 30 Mio.), Bruttomarge rund 42%, EBIT-Marge 17–20%; Q3/2026-Erwartung: Umsatz EUR 180 Mio. (± EUR 20 Mio.).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei AIXTRON ist am 30.07.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 33,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,08 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 34,13EUR das entspricht einem Plus von +3,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.160,12PKT (-0,06 %).
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