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    Baader Bank: Starkes Halbjahresergebnis im Konzern dank Diversifikation

    Trotz rückläufiger Erträge behauptet der Konzern im ersten Halbjahr 2026 seine Stärke – mit solider Kapitalquote, wachsendem B2B2C-Geschäft und aktiver Rolle am Kapitalmarkt.

    Baader Bank: Starkes Halbjahresergebnis im Konzern dank Diversifikation
    Foto: adobe.stock.com
    • EBT des Konzerns im 1. Halbjahr 2026: 22,4 Mio. EUR (H1 2025: 49,1 Mio. EUR)
    • Gesamterträge 137,5 Mio. EUR, -15% gegenüber Vorjahr (H1 2025: 162,0 Mio. EUR)
    • Konzernergebnis nach Steuern 15,3 Mio. EUR; EPS 0,31 EUR; Eigenkapitalrendite 13,1% (H1 2025: 35,0; 0,72; 36,9%)
    • Bilanzsumme 3,63 Mrd. EUR; Eigenkapital 248 Mio. EUR; vorläufige Gesamtkapitalquote 21,8%
    • Wachstum im B2B2C-Konto-/Depotgeschäft: Depots 1.266.000 (+138.000 seit 31.12.2025); betreutes Kundenvermögen 49,2 Mrd. EUR
    • Vier Kapitalmarkttransaktionen im H1 2026, u.a. Co-Lead Manager IPO Robyg S.A. (EUR 277 Mio) sowie Begleitung von ASTA Energy Solutions und Czechoslovak Group

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026, bei Baader Bank ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Baader Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,7300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,44 % im Minus.


    Baader Bank

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    ISIN:DE0005088108WKN:508810
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