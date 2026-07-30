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    SNP Schneider-Neureither & Partner Delivers Record Q2, Signals Strong Growth

    SNP posts a record-breaking Q2: double-digit growth in orders and revenue, EBIT more than doubling, and new AI-driven partnerships powering its SAP transformation strategy.

    SNP Schneider-Neureither & Partner Delivers Record Q2, Signals Strong Growth
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SNP delivered the strongest second quarter in its history.
    • Order entry increased 11% to €88.8 million (Q2 2026 vs Q2 2025 €79.8m).
    • Group revenue rose 14% to €82.8 million (Q2 2026 vs €72.3m).
    • EBIT more than doubled, up 128% to €15.8 million (Q2 2026 vs €6.9m).
    • Full-year guidance for 2026 is confirmed: revenue growth mid- to high-single-digit %, EBIT growth low-double-digit %, and book-to-bill > 1.
    • Strategic innovations include Kyano Lorna AI layer across Kyano and a Palantir partnership to enhance SAP transformations (with Kyano Oros for unstructured data).

    The price of SNP Schneider-Neureither & Partner at the time of the news was 81,30EUR and was down -0,12 % compared with the previous day.
    18 minutes after the article was published, the price was 81,20EUR this corresponds to a minus of -0,12 % since publication.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

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    ISIN:DE0007203705WKN:720370
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