SNP Schneider-Neureither & Partner Delivers Record Q2, Signals Strong Growth
SNP posts a record-breaking Q2: double-digit growth in orders and revenue, EBIT more than doubling, and new AI-driven partnerships powering its SAP transformation strategy.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- SNP delivered the strongest second quarter in its history.
- Order entry increased 11% to €88.8 million (Q2 2026 vs Q2 2025 €79.8m).
- Group revenue rose 14% to €82.8 million (Q2 2026 vs €72.3m).
- EBIT more than doubled, up 128% to €15.8 million (Q2 2026 vs €6.9m).
- Full-year guidance for 2026 is confirmed: revenue growth mid- to high-single-digit %, EBIT growth low-double-digit %, and book-to-bill > 1.
- Strategic innovations include Kyano Lorna AI layer across Kyano and a Palantir partnership to enhance SAP transformations (with Kyano Oros for unstructured data).
The price of SNP Schneider-Neureither & Partner at the time of the news was 81,30EUR and was down -0,12 % compared with
the previous day.
18 minutes after the article was published, the price was 81,20EUR this corresponds to a minus of -0,12 % since publication.
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