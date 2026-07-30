SNP Schneider-Neureither & Partner: Rekord-Q2, starkes Wachstum geht weiter
Starkes Wachstum, steigende Profitabilität und wegweisende KI-Innovationen: SNP schärft im zweiten Quartal 2026 sein globales Profil und setzt neue Maßstäbe im SAP-Umfeld.
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- Auftragseingang im Q2 2026: 88,8 Mio. €, +11% gegenüber Q2 2025 (79,8 Mio. €).
- Konzernumsatz im Q2 2026: 82,8 Mio. €, +14% gegenüber Q2 2025 (72,3 Mio. €).
- EBIT im Q2 2026: 15,8 Mio. €, +128% gegenüber Q2 2025 (6,9 Mio. €).
- Gesamtjahresausblick 2026: Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich; EBIT-Anstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich; Book-to-Bill-Verhältnis > 1.
- Kyano-Innovationen: Integration von Kyano Lorna als Agentic AI Layer in die Kyano-Plattform; Palantir-Partnerschaft zur Unterstützung von SAP-Projekten; Kyano Oros erweitert Plattform um Funktionen zur Verarbeitung unstrukturierter Daten (ca. 80% des Datenvolumens).
- Globale Position: SNP hat weltweit über 3.000 Kunden, mehr als 1.700 Mitarbeitende, 34 Standorte in 22 Ländern; Umsatz 2025 rund 297 Mio. €.
Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,12 % im Minus.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 81,20EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
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