Höhere Zinsen treiben Gewinn der BBVA nach oben - Aktienrückkauf

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 22,58 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

MADRID (dpa-AFX) - Höhere Zinseinnahmen haben der spanischen Großbank BBVA auch im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verschafft. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um elf Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gelistete Institut am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf BBVA die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Jetzt will die Bank ab Anfang August bis zu zwei Milliarden Euro für den Rückkauf weiterer Aktien ausgeben./stw/zb

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BBVA Aktie um -1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 126,14 Mrd..

BBVA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9720. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,889EUR. Von den letzten 9 Analysten der BBVA Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -11,29 %/+19,76 % bedeutet.



