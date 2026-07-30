Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind - Jahresziele stehen
- Weltweiter KI-Ausbau treibt Nachfrage nach Optoanlagen
- Auftragseingang stieg um gut 80 Prozent auf 214,5 Mio
- Umsatz minus 16 Prozent auf 115 Mio bei 13 Prozent Ebit
HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der weltweite Ausbau der KI-Kapazitäten treibt die Bestellungen beim Anlagenbauer Aixtron weiter an. Das betrifft die Nachfrage nach Anlagen für optoelektronische Anwendungen. Größere Laser-Systemauslieferungen sollen voraussichtlich ab dem dritten Quartal beginnen und sich weit über das laufende Geschäftsjahr hinaus erstrecken, teilte das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der Resultate des zweiten Quartals mit. Gleichwohl bleibe die Nachfrage in der Leistungselektronik sowie durch Hersteller von Micro-LED und LED verhalten.
Alles in allem steigerte der MDax-Konzern den Auftragseingang im zweiten Quartal im Jahresvergleich um gut 80 Prozent auf 214,5 Millionen Euro, womit sich ein Auftragsbestand für Anlagen von knapp 457 Millionen Euro ergibt.
Der Umsatz sank im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro, wovon 13 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen blieben. Absolut bedeutet das einen operativen Gewinn von 14,7 Millionen Euro und damit 38 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Rückgänge sind auch Folgen einer im Vorjahr über weite Strecken schwachen Nachfrage. Während der Umsatz nun leicht unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liegt, ist der operative Gewinn etwas besser ausgefallen.
Für das dritte Quartal stellt Aixtron-Chef Felix Grawert Erlöse von 160 bis 200 Millionen Euro in Aussicht. Die im April angehobenen Jahresziele wurden bestätigt./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 32.160 auf Ariva Indikation (29. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -22,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -38,20 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,25Euro. Von den letzten 4 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 73,00Euro was eine Bandbreite von +19,72 %/+124,10 % bedeutet.
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Ach nee - die Bösen Bangster hinterlegen nur die Knock Outs oder Optionsscheine der bekloppten Fanaktionäre teilweise mit Aktien zur Absicherung ...
Quelle: Stock3
TI wurde trotz guter Zahlen auf breiter Front dennoch abgewatscht
"Der Umsatz im Rechenzentrumssegment verdoppelte sich im Jahresvergleich und stieg sequenziell um 20 %, während der Automobilbereich im mittleren zweistelligen Bereich beschleunigte – ein Segment, das bis zu diesem Quartal hinter der breiteren Erholung zurückgeblieben war. Diese Breite bestätigt, dass