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    Siltronic wird etwas zuversichtlicher für Umsatzentwicklung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachfragebelebung bei 200‑Millimeter‑Wafern macht zuversichtlich
    • Umsatz 2026 leicht bis mittel einstelliger Prozentrückgang
    • EBITDA erwartet bei 20 bis 24 Prozent trotz Umsatzrückgang
    Siltronic wird etwas zuversichtlicher für Umsatzentwicklung
    Foto: Adobe Stock

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Nachfragebelebung bei Silizium-Wafern mit kleinerem Durchmesser stimmt Siltronic etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Umsatz dürfte 2026 nun im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahreswert von 1,35 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bisher hatte Siltronic-Chef Michael Heckmeier einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Vom Umsatz sollen weiterhin 20 bis 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben.

    Erfreulich sei die weiterhin starke Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern, während sich die Nachfrage nach 200-Millimeter-Wafern im zweiten Halbjahr belebe und die Preise sich auf einem niedrigen Niveau stabilisierten, sagte Heckmeier laut Mitteilung. Im abgelaufenen zweiten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut 2 Prozent auf 321,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis fiel um rund ein Fünftel auf 69,4 Millionen Euro./mis/jha/

    SILTRONIC AG

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    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 68,25 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -19,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Mrd..

    SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +29,26 %/+47,94 % bedeutet.





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