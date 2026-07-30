Symrise: Solide H1 2026, Q2-Wachstum beschleunigt!
Symrise setzt 2026 seinen profitablen Wachstumskurs fort: steigende Margen, starker Cashflow und eine strategische Akquisition untermauern den bestätigten Ausblick.
Foto: Symrise
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 2.539 Mio. €, organisches Wachstum 2,0%; im zweiten Quartal 2026 lag das organische Wachstum bei 4,5%.
- Bereinigtes EBITDA von 553 Mio. €, bereinigte EBITDA-Marge 21,8%.
- Bereinigter Business Free Cashflow von 347 Mio. €, Marge 13,7% (Anstieg um 450 Basispunkte).
- Geplante Übernahme von Floral Concept stärkt die Position im Bereich Premium-Naturstoffe für die Feinparfümerie.
- ONE-SYM-Transformationsprogramm wird weiter vorangetrieben, Effizienzgewinne werden reinvestiert, um Wachstum zu fördern.
- Ausblick für 2026 bestätigt: organisches Umsatzwachstum 2–4%, bereinigte EBITDA-Marge 21,5–22,5%, bereinigte Business-Free-Cashflow-Marge >14%.
Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenbericht Januar - Juni 2026, bei Symrise ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 88,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,01 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 90,74EUR das entspricht einem Plus von +2,13 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.386,00PKT (+0,09 %).
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