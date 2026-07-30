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    Rheinmetall: Elefant‑2‑Megaauftrag und starke Zahlen – Cash‑Risiko

    Rheinmetall: Elefant‑2‑Megaauftrag und starke Zahlen – Cash‑Risiko
    Foto: David Young - dpa

    Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall weitere 56 schwere Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2 bestellt. Rheinmetall teilte mit, der Auftrag habe ein Volumen von rund 60,5 Millionen Euro brutto; die Auslieferungen sollen 2026 und 2027 durch Rheinmetall MAN Military Vehicles erfolgen. Der Auftrag erweitert einen bestehenden siebenjährigen Rahmenvertrag, der ursprünglich bis zu 137 Fahrzeuge vorsah; bereits 32 Einheiten waren zuvor bestellt worden, Abrufe im Gesamtwert von 122 Millionen Euro wurden bis Anfang 2025 erfüllt. Der Elefant 2 basiert auf der HX81‑Plattform, leistet 680 PS, erreicht bis zu 89 km/h, bewältigt Steigungen bis 60 Prozent und hat ein zulässiges Zuggesamtgewicht von 135 Tonnen; Ausstattungsmerkmale umfassen eine Doppelwinde mit jeweils 20 Tonnen Zugkraft und die Fahrerkabine der UTF‑Familie. Rheinmetall betont die Bedeutung des ungeschützten Elefant 2 als Ergänzung zum geschützten Mammut für die NATO‑Logistik und Deutschlands Rolle als logistische Drehscheibe der Bündnisverteidigung.

    Parallel legte Rheinmetall starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vor: Der Umsatz stieg um rund 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte auf 562 Millionen Euro (Vorjahr 276 Mio.). Damit lagen die Kennziffern über Analystenerwartungen; die Aktie stieg kurzfristig um bis zu 4,7 Prozent. Der Auftragsbestand überschritt erstmals die Marke von 80 Milliarden Euro; im Quartal kamen verbindliche Neuaufträge und Rahmenverträge im Umfang von 11,37 Milliarden Euro hinzu, darunter Bestellungen der Bundeswehr für Loitering‑Munition und ein Paket mit Rumänien.

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    Trotz der operativen Stärke warnt Rheinmetall vor einem deutlich negativen operativen freien Cashflow im Quartal, bedingt durch verschobene Anzahlungen, Aufbau von Vorräten und Investitionen zur Kapazitätserweiterung. Detaillierte Halbjahreszahlen sind für den 6. August angekündigt.

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    Gleichzeitig belastet ein vorläufiger Haushaltsentwurf 2027, der Reuters/Bloomberg zufolge die Munitionsausgaben von rund 11 auf etwa 9,6 Milliarden Euro senken könnte. Dies nährt Unsicherheit, weil Rheinmetall stark in Munition, Panzern und Artillerie engagiert ist; Anleger hinterfragen eine mögliche strategische Verschiebung hin zu Drohnen, Luftverteidigung und digitaler Kriegsführung. Analysten bleiben überwiegend positiv, Bernstein hält an „Outperform“ und einem Kursziel von 1.900 Euro fest, doch Aktionärsvertrauen bleibt angesichts Kursrückgängen und geopolitisch bedingter Risiken fragil.

    Die Bundesregierung betont, die Munitionsbeschaffung bleibe eine Priorität, doch endgültige Entscheidungen hingen vom weiteren Haushaltsverfahren ab. Für Investoren und Politik bedeutet dies, dass Rheinmetall seine Produktpalette und Marktstrategie deutlicher diversifizieren muss, um Risiko einer einseitigen Abhängigkeit von Munitionsbestellungen zu mindern. Kurzfristig stützt der volle Auftragsbücher das Wachstum; mittelfristig entscheidet die Kombination aus Haushaltsentwicklung, Exportrestriktionen und erfolgreichen Kapazitätserweiterungen über die nachhaltige Profitabilität des Konzerns. Die Aktie bleibt damit weiterhin ein volatiles Investment.



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