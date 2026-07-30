Rheinmetall: Elefant‑2‑Megaauftrag und starke Zahlen – Cash‑Risiko

Die Bundeswehr hat bei Rheinmetall weitere 56 schwere Sattelzugmaschinen des Typs Elefant 2 bestellt. Rheinmetall teilte mit, der Auftrag habe ein Volumen von rund 60,5 Millionen Euro brutto; die Auslieferungen sollen 2026 und 2027 durch Rheinmetall MAN Military Vehicles erfolgen. Der Auftrag erweitert einen bestehenden siebenjährigen Rahmenvertrag, der ursprünglich bis zu 137 Fahrzeuge vorsah; bereits 32 Einheiten waren zuvor bestellt worden, Abrufe im Gesamtwert von 122 Millionen Euro wurden bis Anfang 2025 erfüllt. Der Elefant 2 basiert auf der HX81‑Plattform, leistet 680 PS, erreicht bis zu 89 km/h, bewältigt Steigungen bis 60 Prozent und hat ein zulässiges Zuggesamtgewicht von 135 Tonnen; Ausstattungsmerkmale umfassen eine Doppelwinde mit jeweils 20 Tonnen Zugkraft und die Fahrerkabine der UTF‑Familie. Rheinmetall betont die Bedeutung des ungeschützten Elefant 2 als Ergänzung zum geschützten Mammut für die NATO‑Logistik und Deutschlands Rolle als logistische Drehscheibe der Bündnisverteidigung. Parallel legte Rheinmetall starke vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vor: Der Umsatz stieg um rund 69 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte auf 562 Millionen Euro (Vorjahr 276 Mio.). Damit lagen die Kennziffern über Analystenerwartungen; die Aktie stieg kurzfristig um bis zu 4,7 Prozent. Der Auftragsbestand überschritt erstmals die Marke von 80 Milliarden Euro; im Quartal kamen verbindliche Neuaufträge und Rahmenverträge im Umfang von 11,37 Milliarden Euro hinzu, darunter Bestellungen der Bundeswehr für Loitering‑Munition und ein Paket mit Rumänien.

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