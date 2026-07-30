BASF mit Milliardengewinn aus Carlyle-Verkauf – Operativer Erfolg fraglich

Der spektakulärste Posten im Quartalsergebnis ist jedoch ein Einmaleffekt: Unter dem Strich sprang das den Aktionären zurechenbare Ergebnis nach Steuern auf 4,1 Milliarden Euro – vor allem getrieben von einem Veräußerungsgewinn in Höhe von 3,9 Milliarden Euro (vor Steuern) aus dem Verkauf der Coatings-Sparte an Private-Equity-Firma Carlyle. Auf Halbjahressicht kletterte das Ergebnis auf 5,07 Milliarden Euro nach 887 Millionen Euro im Vorjahr. Diese Sonderwirkung relativiert den Eindruck eines durchgängig operativen Aufschwungs und macht den nachhaltigen Charakter des Erfolgs zum zentralen Fragezeichen.

BASF hat Anlegern im zweiten Quartal gleich mehrere positive Signale geliefert – doch hinter dem kräftigen Gewinnsprung verbirgt sich ein zweischneidiges Bild. Der Chemiekonzern meldete Umsatz- und Ergebnisverbesserungen: Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro, das EBITDA vor Sondereinflüssen kletterte auf 2,4 Milliarden Euro (von 1,3 Mrd. im Vorjahr), und die Aktie reagierte mit einem Anstieg von rund drei Prozent. Operativ profitierte BASF von anziehender Nachfrage, höheren Preisen und einer besseren Auslastung der Werke in Ludwigshafen. Lieferengpässe infolge des Nahostkonflikts hatten Kunden zu Lageraufstockungen veranlasst – ein kurzfristiger Rückenwind, der zugleich das Risiko weiterer Störungen in sich trägt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig treibt BASF den Konzernumbau mit Nachdruck voran. Die Zahl der Vollzeitstellen in Ludwigshafen fiel im Mai erstmals seit 1954 unter 30.000; weltweit ging die Beschäftigtenzahl bis Ende Juni um 14,4 Prozent auf rund 94.900 zurück. Seit Anfang 2024 wurden netto rund 7.000 Stellen abgebaut (ohne Effekte aus Devestitionen und lokale Aufbauten). Vorstandschef Markus Kamieth betont das beschleunigte Tempo: Kosten, Investitionen und Kapazitätsauslastung seien reduziert worden. Das Sparprogramm soll bis Jahresende jährliche Einsparungen von rund 2,3 Milliarden Euro bringen.

Für 2026 hat das Management den bereinigten EBITDA-Zielkorridor auf 6,9 bis 7,7 Milliarden Euro angehoben (zuvor 6,2–7,0 Mrd.). Darüber hinaus kündigte BASF ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu einer Milliarde Euro an und plant die vorzeitige Rückzahlung von Anleihen und Krediten über 1,6 Milliarden Euro im dritten Quartal – Schritte, die Bilanzstärke und Aktienrendite stützen sollen.

Fazit: Anleger bekommen wieder Wachstumssignale, höhere Renditeaussichten und Kapitalrückführung. Doch der Milliardensprung ist zu einem großen Teil ein bilanzieller Effekt aus dem Carlyle-Deal, während die harte Sanierung den traditionsreichen Standort Ludwigshafen mit tiefen Einschnitten bezahlt. Die Frage bleibt, wie nachhaltig die operative Erholung ohne Einmaleffekte ist.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 50,98EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

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