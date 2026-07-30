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    HSBC: SpaceX auf 'Hold' – Musk‑Prämie zählt, xAI‑Skandal droht Kurssturz

    HSBC: SpaceX auf 'Hold' – Musk‑Prämie zählt, xAI‑Skandal droht Kurssturz
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    Die Großbank HSBC stufte SpaceX in einer Initiationsstudie auf "Hold" ein und setzte ein Kursziel von 115 US-Dollar, womit der Titel praktisch auf dem aktuellen Niveau bewertet ist. Gegenüber dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar notiert die Aktie rund 14,8 Prozent tiefer, 28,5 Prozent unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags und knapp 49 Prozent unter dem Allzeithoch von 225,64 US-Dollar. Trotz der deutlichen Kursverluste sehen die Analysten nur begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial.

    HSBC berücksichtigte in ihrer Modellierung einen zweifachen "Innovationsaufschlag" zugunsten von Gründer Elon Musk, der sich an der Performance der Tesla-Aktie in den ersten zehn Jahren nach dem Börsengang orientiert. Die Bank begründet dies mit Musks nachgewiesener Fähigkeit, disruptive Technologien zu kommerzialisieren und Branchen zu transformieren. Selbst mit dieser Prämie kommt HSBC jedoch zum Schluss, dass viele langfristige Wachstumserwartungen – etwa für Starlink, erhöhte Startkapazitäten und KI-Aktivitäten – bereits im Kurs eingepreist sind.

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    Neben dem Basisszenario skizziert HSBC ein "Blue Sky"-Szenario mit einem fairen Wert von 293 US-Dollar. Dafür müssten allerdings mehrere Voraussetzungen eintreten: kommerzieller Einsatz von Starship ab 2027, eine Verdopplung der Startkapazitäten gegenüber dem Basisszenario, ein deutlich größeres adressierbares Marktpotenzial für Starlink mit höheren Erlösen je Kunde und höhere Bewertungsmultiplikatoren für die KI-Geschäfte.

    Parallel dazu sorgt ein Rechtsstreit gegen Elon Musks KI-Startup xAI für Schlagzeilen: Die britische Labour-Abgeordnete Jess Asato verklagt xAI wegen der Erstellung manipulierter und sexualisierter Bilder. Sie verlangt Schadenersatz und eine gerichtliche Anordnung, die xAI zu dauerhaften technischen Schutzmaßnahmen verpflichtet. Die Klage stellt die Frage, inwieweit Entwickler für die zugrundeliegenden technischen Entscheidungen haftbar gemacht werden können.

    Gerichtsunterlagen legen nahe, dass der Chatbot Grok aus öffentlichen Quellen und X-Inhalten fotorealistische Manipulationen generiert haben soll, während interne Anweisungen angeblich keine strikten Begrenzungen für sexuelle oder anstößige Inhalte enthielten. Der Fall könnte Präzedenzwirkung für die gesamte Branche haben, da er Datenschutz- und Privatrecht gegen KI-Entwickler anwendet.

    Unterdessen zeigen ein erfolgreicher SpaceX-Testflug mit 20 Starlink‑V3‑Satelliten sowie hitzige Forendiskussionen die hohe Volatilität und das Risiko für Kleinanleger. In sozialen Tradinggruppen kursieren Strategien, kurzfristig einen Squeeze bis zu Quartalszahlen zu reiten und danach vor einer anstehenden Lock‑up‑Expiration zu shortgehen.

    Für Anleger bedeutet das: Trotz technischer Erfolge und strategischer Wachstumspfade bleiben Bewertungen fragil. HSBCs Einstufung signalisiert Vorsicht; Marktteilnehmer sollten sowohl operative Meilensteine als auch regulatorische und juristische Risiken in ihre Risikoabschätzung einbeziehen. Kurzfristig könnten Quartalszahlen, Lock‑up‑Läufe und Medienaufmerksamkeit hohe Kursausschläge auslösen. Langfristig entscheidet die Umsetzung von Starlink, Starship und KI‑Anwendungen über nachhaltige Wertsteigerung. Investoren sollten Diversifikation und Disziplin in volatilen Phasen konsequent beachten.



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