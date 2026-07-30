P&G enttäuscht: Aktie fällt – 70 Jahre Dividende in Gefahr?

Einer dieser Fälle ist Procter & Gamble (P&G). Der Konsumgüterkonzern, bekannt für 69 beziehungsweise 70 Jahre Dividendenerhöhungen, verfehlte im vierten Quartal die Umsatzerwartungen leicht: Erlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr nur um 1,5 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar und lagen damit rund 180 Millionen Dollar unter der Analystenschätzung. Organisch stagnierte der Umsatz. Segmentunterschiede sind deutlich: Die Beauty-Sparte wuchs organisch um rund vier bis 6,5 Prozent, während das Baby-, Frauen- und Familienpflegegeschäft um etwa 0,9 bis 2 Prozent zurückging; das Gesundheitssegment, insbesondere Zahnpflege, zeigte Schwäche.

Die Aktienmärkte geraten unter Druck, angefacht von einem crashartigen Ausverkauf bei Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerten; Anleger suchen in der Quartalssaison Sicherheit. Selbst klassische Defensive liefern zwar Nachfrage, können die Verluste bei Chipwerten jedoch nicht kompensieren. Zudem fallen Quartalsberichte auch bei etablierten Dividendenzahlern durch und erschweren Entscheidungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ hielten sich die Ergebnisse besser: Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 US-Dollar und übertraf die Schätzungen um zwei Cent, war aber gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Der Konzerngewinn fiel auf 3,04 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 16 Prozent, primär getrieben durch höhere Produktkosten und gestiegene allgemeine Betriebsausgaben.

Für das kommende Geschäftsjahr prognostiziert P&G ein organisches Umsatzwachstum von 1 bis 3 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 6,89 und 7,11 Dollar (Mittelwert 7,00), damit knapp unter den Markterwartungen. Management warnt vor Belastungen durch höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten, die das Ergebnis merklich drücken könnten. Aktionärsfreundliche Maßnahmen bleiben intakt: Dividenden in Höhe von rund zehn Milliarden Dollar und Aktienrückkäufe bis zu fünf Milliarden Dollar wurden bestätigt.

Die Aktie geriet infolge der Zahlen unter Druck, verlor zeitweise mehr als fünf Prozent, konnte Verluste nach Kaufempfehlungen teilweise reduzieren. Aus Bewertungsblick ist die Aktie nach dem Kursrückgang mit einem KGV 2027 von etwa 20,9 günstiger als das Fünfjahresmittel; die Dividendenrendite liegt bei knapp 2,9 Prozent – Argumente, die Analysten als Einstiegschance sehen.

Zudem kündigte P&G einen Führungswechsel an: CEO Shailesh Jejurikar übernimmt zusätzlich den Vorsitz des Verwaltungsrats, Jon Moeller scheidet nach Jahrzehnten aus. Management unterstreicht, man setze weiter auf Markenstärke, Effizienzprogramme und selektive Preismaßnahmen, um Margen zu stabilisieren. Anleger honorieren das regelmäßige Kapitalrückführungsprogramm: Seit Jahren erhöht P&G die Dividende (zuletzt zum 70. Mal) und kombiniert Ausschüttungen mit gezielten Rückkäufen, was in unsicheren Zeiten als Sicherheitsanker gilt. Für kurzfristig orientierte Anleger bleibt deshalb erhöhte Vorsicht geboten im aktuellen Umfeld.

Fazit: P&G bleibt ein stabiler Dividendenwert mit moderatem Wachstum, aber wachsender Kosten- und Margenrisiken. Für langfristig orientierte Anleger könnte die aktuelle Schwäche eine Kaufgelegenheit darstellen.

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 146,1EUR auf NYSE (30. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.