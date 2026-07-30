Fairchild Gold erhöht Privatplatzierung auf 2,2 Mio. CAD

Fairchild Gold (WKN A3D1D5 / TSXV FAIR) hat seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung aufgrund der starken Investorennachfrage erneut ausgeweitet. Das Unternehmen plant nun, insgesamt bis zu 2,2 Mio. CAD einzunehmen. Ein wesentlicher Teil der Mittel soll für den Abschluss der Übernahme des Golden Arrow Projects im US-Bundesstaat Nevada verwendet werden. Damit stärkt Fairchild Gold seine finanzielle Basis für den weiteren Ausbau seines Explorationsportfolios.

Finanzierung wächst auf 2,2 Mio. CAD

Mit der Aufstockung der Finanzierung sollen zusätzlich bis zu 6.666.666 Einheiten zu einem Preis von 0,06 CAD je Einheit ausgegeben werden. Die Erweiterung erhöht den maximalen Bruttoerlös der Privatplatzierung um 400.000 CAD auf nun insgesamt 2,2 Mio. CAD.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie sowie einem Warrant. Jeder vollständige Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 60 Monaten zum Erwerb einer weiteren Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,10 CAD.

Der Abschluss der Finanzierung steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Vermittlungsprovisionen oder Finder's Fees fallen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung nicht an. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der in Kanada üblichen gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Golden Arrow-Übernahme steht im Mittelpunkt

Nach Unternehmensangaben sollen die Nettoerlöse in erster Linie für den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme des Golden Arrow Projects eingesetzt werden. Darüber hinaus will Fairchild Gold einen Teil der Mittel als allgemeines Betriebskapital verwenden.

Das Golden Arrow-Projekt befindet sich im bekannten Walker Lane Mineral Belt in Nevada und umfasst die beiden Hauptlagerstätten Gold Coin und Hidden Hill. Für beide Bereiche liegt bereits ein nach NI 43-101 erstellter technischer Bericht vor, der eine kombinierte Mineralressource in den Kategorien Measured, Indicated und Inferred ausweist.

Nevada bleibt strategischer Schwerpunkt

Mit der Übernahme von Golden Arrow baut Fairchild Gold sein Portfolio in Nevada weiter aus. Neben dem neuen Projekt gehören bereits das Nevada Titan Project sowie das Carlin Queen Project zum Unternehmensportfolio.

Das Nevada Titan Project, das als Flaggschiffprojekt gilt, liegt im historischen Goodsprings Mining District. Das Gebiet ist für hochgradige Kupfer-, Gold- und Platingruppenmetall-Vorkommen bekannt. In jüngerer Zeit rückte das Projekt zudem wegen seines Potenzials für oberflächennahe Antimon- und Kobaltmineralisierung in den Fokus.

Das Carlin Queen Project befindet sich nahe der Schnittstelle der produktiven Carlin- und Midas-Hollister-Goldtrends und wird auf Gold- und Silbervorkommen untersucht.

Starke Nachfrage unterstreicht Investoreninteresse

Die erneute Aufstockung der Finanzierung deutet auf ein anhaltend hohes Interesse der Investoren hin. Fairchild Gold verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, sein Nevada-Portfolio durch gezielte Exploration, strategische Akquisitionen und eine verantwortungsvolle Projektentwicklung weiter auszubauen.

Mit dem geplanten Abschluss der Golden Arrow-Übernahme würde das Unternehmen sein Projektportfolio um ein weiteres fortgeschrittenes Goldprojekt ergänzen und gleichzeitig seine Position in einer der bedeutendsten Bergbauregionen Nordamerikas weiter stärken.









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