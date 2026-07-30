Nordex überrascht: Gewinn verdoppelt – Aktie startet kräftige Rallye

Operativ stieg der Umsatz im Q2 um 16,3 Prozent auf 2,18 Milliarden Euro. Getragen wurde das Wachstum vor allem von höheren Produktionsvolumina: Die ausgelieferte Leistung kletterte um 23,1 Prozent auf 1.953 MW. Paradoxerweise sank jedoch die Installationsleistung auf 1.168 MW (Vorjahr 1.959 MW) — Nordex führt das auf einen ungünstigen regionalen Mix, rotorblattbedingte Terminverschiebungen und einzelne Projektverzögerungen zurück.

Nordex hat mit dem Halbjahresbericht und insbesondere den Zahlen zum zweiten Quartal 2026 überraschend klare Signale der Erholung gesendet. Die Aktie reagierte prompt: Nach einem vorangegangenen Rücksetzer und einem kurzzeitigen Unterschreiten der 200‑Tage‑Linie drehte der Kurs in der Vorbörse deutlich ins Plus und setzte im regulären Handel die Gegenbewegung fort. Marktteilnehmer honorieren vor allem die spürbare Verbesserung von Profitabilität und Cashflow.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Kennzahlen zeigen einen deutlichen Sprung in der Profitabilität: Das EBITDA mehr als verdoppelte sich auf 223,8 Millionen Euro, die EBITDA‑Marge sprang von 5,8 auf 10,3 Prozent. Das Periodenergebnis stieg auf 111,5 Millionen Euro. Auch der freie Cashflow verbesserte sich auf 164,6 Millionen Euro, wodurch die Eigenkapitalquote auf 20,6 Prozent kletterte und die Nettoliquidität solide bei rund 1,67 Milliarden Euro liegt.

Für die mittelfristige Perspektive wichtig ist der starke Auftragseingang: Im Quartal nahm das Ordervolumen um rund 32 Prozent auf 3,05 GW zu; der Auftragsbestand erreicht 18,4 Milliarden Euro (davon 11,6 Mrd. im Projektgeschäft und 6,8 Mrd. im Service). Die durchschnittlichen Absatzpreise blieben mit 0,97 Mio. Euro/MW stabil — ein Indiz dafür, dass Nordex seine Marge nicht über aggressive Preispolitik erkauft, sondern durch bessere Ausführung.

Analysten reagieren positiv: Jefferies bestätigt die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 58 Euro und erwartet, dass die Auftragsdynamik anhält. Gleichwohl bleiben Risiken: Lieferketten‑ und Fertigungsengpässe bei Rotorblättern, projektbezogene Timing‑Effekte, regulatorische Unsicherheiten in Schlüsselmärkten sowie geopolitische Spannungen könnten die Umsetzung verzögern.

Fazit: Nordex liefert nach Jahren schwankender Resultate ein klares operatives und finanzielles Upgrade. Die Kombination aus robustem Orderbestand, steigenden Margen und positivem Cashflow begründet eine vorsichtig optimistische Bewertung — trotzdem sollte der Anleger die verbleibenden Ausführungsrisiken im Blick behalten.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 38,49EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

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