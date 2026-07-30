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    TAKKT setzt Stabilisierung fort – Anleger jubeln im volatilen Umfeld

    Trotz herausforderndem Umfeld zeigt das Unternehmen solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung, treibt die Fokussierung des Portfolios voran und bestätigt seine Jahresprognose.

    TAKKT setzt Stabilisierung fort – Anleger jubeln im volatilen Umfeld
    Foto: TAKKT AG
    • Umsatzentwicklung: H1-Umsatz 453,8 Mio. EUR (-5,4% organisch); Q2-Umsatz 228,1 Mio. EUR (-4,1% organisch).
    • Profitabilität: Bereinigte EBITDA-Marge H1 3,3%; Rohertragsmarge 39,6%; EBITDA Q2 4,6 Mio. EUR; H1 EBITDA 9,0 Mio. EUR.
    • Portfolio-Strategie: XXLhoreca-Verkauf zum 30.06.2026; weitere Verschlankung nach MyDisplays-Verkauf, FS-Rückzug und europäischem Gastronomiegeschäft zur Fokussierung auf das Kerngeschäft I&P.
    • Ausblick: Prognose bestätigt; organische Umsatzentwicklung restliches Jahr zwischen -7% und +3%; bereinigte EBITDA-Marge 2–5%; positiver Free Cashflow erwartet, leichter negativer FCF nicht ausgeschlossen.
    • Kosten-/Effizienz: H1-Kosten um ca. 9 Mio. EUR reduziert; neues Operating Model in I&P erhöht Automatisierung, Flexibilität und Effizienz; Einsparungen ≥30 Mio. EUR; Einmalzahlungen ca. 6,0 Mio. EUR.
    • Umfeld & Divisionen: Umfeld bleibt unsicher (Nahost-Konflikt, Energiepreise); positive Effekte durch geänderte US-Importzölle; I&P organisch -4,6%, OF&D +0,9%, Foodservices -13,7% (bereinigt ca. -7%).

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei TAKKT ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,2875EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.


    TAKKT

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    ISIN:DE0007446007WKN:744600
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    TAKKT setzt Stabilisierung fort – Anleger jubeln im volatilen Umfeld Trotz herausforderndem Umfeld zeigt das Unternehmen solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung, treibt die Fokussierung des Portfolios voran und bestätigt seine Jahresprognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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