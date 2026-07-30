Deutsche Bank überrascht: Rekordquartal und 500 Mio. Aktienrückkauf

Das Management reagierte entsprechend selbstbewusst: Vorstandschef Christian Sewing bezeichnete das Quartal als Rekordquartal und signalisierte, die 2028 gesteckten Ziele womöglich zu übertreffen. Als konkretes Kapitalrückführungsinstrument kündigte die Bank ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro an; seit Programmstart am 26. Februar wurden bis 24. Juli knapp 29,64 Millionen Aktien erworben, zuletzt wöchentlich in mehreren Tranchen.

Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet abgeschnitten und damit sowohl Anleger als auch Analysten überrascht. Die Erträge stiegen um neun Prozent auf rund 8,5 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn wuchs um elf Prozent auf 2,68 Milliarden Euro; unter dem Strich blieben nach Steuern und Zinszahlungen für Hybridanleihen 1,64 Milliarden Euro. Treiber der positiven Überraschung war das Investmentbanking: Handel mit Anleihen und Währungen sowie Kapitalmarkttransaktionen erzeugten einen Vorsteuergewinn von rund 1,3 Milliarden Euro, ein Plus von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit war das Investmentbanking die einzige Sparte mit Gewinnsteigerung; das Privatkundengeschäft und das Wealth-Management hielten sich stabil, die Unternehmenskundenbank verzeichnete ein Minus von sechs Prozent. Die Kostenentwicklung blieb insgesamt erwartungskonform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Reaktion der Märkte fiel positiv aus: Die Aktie legte vorbörslich deutlich zu und näherte sich dem 52‑Wochen‑Hoch; Börsenkommentare sehen kurzfristig ein technisches Aufwärtsmomentum um die Marke von 31 Euro mit Zielen jenseits von 33 Euro. Analysten wie jene von JPMorgan hoben die starke Gesamtdarbietung hervor und bestätigten Bewertungen mit einem Kursziel von 41 Euro; besonders das Anleihegeschäft habe die US‑Konkurrenz übertroffen.

Trotz der positiven Zahlen bleiben Risiken und Zurückhaltung spürbar. Marktkommentare erinnerten an frühere Reputationsprobleme und unerwartete Altlasten; Gewinnqualität und Nachhaltigkeit des Investmentbanking‑Boosts werden von Beobachtern kritisch hinterfragt. Außerdem ist unklar, wie nachhaltig Sondereffekte und Marktzyklen die Erträge stützen.

Die Bank veröffentlichte darüber hinaus detaillierte Hinweise zum Rückkauf: Innerhalb einer Woche wurden Stückzahlen von mehreren Hunderttausend Aktien zu volumengewichteten Kursen um 30,3 Euro erworben; seit Beginn des Programms summiert sich das Volumen auf knapp 29,64 Millionen Aktien. Marktteilnehmer bewerten den Rückkauf als Signal für Kapitalstärke und Vertrauen des Managements in die eigene Bewertung. Zugleich sorgt die Debatte um Effizienzgewinne durch Künstliche Intelligenz für zusätzliche Hoffnung: Die Finanzvorstände sehen störende Effizienzpotenziale, doch Zeitplan und Umsetzungsrisiken bleiben erheblich. Anleger sollten daher Ertragsdynamik und strukturelle Risiken eng unterscheiden. Die nächste Quartalsprognose wird als Indikator gelten für Investoren wichtig.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 31,27EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

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