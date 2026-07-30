Draegerwerk: Dräger mit starker Geschäftsentwicklung im H1 2026
Starkes erstes Halbjahr 2026: Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis legen deutlich zu, Effekte aus Zollrückerstattungen stützen – Ausblick und Strategie werden weiter geschärft.
Foto: Drägerwerk AG
- Auftragseingang H1 2026 ca. 1.747 Mio. €, leicht über Vorjahr (1.738 Mio. €); währungsbereinigt +1,8%.
- Umsatz H1 2026 ca. 1.603 Mio. €, +93 Mio. gegenüber H1 2025; währungsbereinigt +7,7%.
- EBIT H1 2026 63,8 Mio. €, gegenüber 20,4 Mio. € im Vorjahr; EBIT-Marge 4,0% (Vorjahr 1,3%); Bruttomarge 46,5% (46,5% vs 44,8%).
- Einmaleffekt durch Zollrückerstattungen: 7,8 Mio. € im Q2; nach Bilanzstichtag weitere Rückerstattungen ca. 14,2 Mio. €; weitere Rückerstattungen von 7–9 Mio. € möglich.
- Prognose 2026: währungsbereinigter Umsatzanstieg voraussichtlich 2,0–6,0%; EBIT-Marge auf 6,0–8,0% angehoben (ursprünglich 5,0–7,5%).
- Capital Markets Day am 18. November 2026 in Lübeck; Webcast; Einladungen in Kürze; Ziel, Strategie, Wachstumstreiber und Margenverbesserung zu erläutern, um EBIT-Marge bis 2030 auf ≥10% zu steigern.
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,16 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 96,35EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.535,14PKT (+1,05 %).
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