Goldman Sachs: Rüstung & IT könnten Deutschlands Wirtschaft retten

Die Rüstungsbranche erlebt demnach einen tiefgreifenden Umbruch. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 habe sich das Beschaffungs‑ und Instandhaltungsbudget mehr als verdoppelt; bis zum Ende des Jahrzehnts wird mit Ausgaben von über 100 Milliarden Euro gerechnet, was rund zwei Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht. Profiteure seien neben etablierten Großkonzernen zunehmend Start‑ups; insbesondere München habe sich als wichtiger Knotenpunkt etabliert. Drei der kapitalstärksten europäischen Verteidigungs‑Start‑ups sitzen in Deutschland. Goldman Sachs bewertet die Branche als zwar klein, aber sehr schnell wachsend.

Goldman Sachs sieht Kampf gegen Stagnation: Verteidigung und IT‑Dienstleistungen könnten Deutschlands Wirtschaft neuen Schwung geben. Klassische Leitbranchen wie Automobil, Maschinenbau und Chemie lägen weiterhin 15–20 Prozent unter Vorkrisenniveau; Energiepreis‑ und China‑Wettbewerbsdruck belasteten. In einer aktuellen Analyse identifiziert die Bank zwei Sektoren, die ausbrechen: Rüstung und IT‑Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Als zweites Wachstumsfeld nennt die Studie IT‑Dienstleistungen: Programmierung, Beratung und Rechenzentrumsbetrieb trügen bereits mehr als drei Prozent zur Wertschöpfung bei – kaum weniger als die Autobranche. Das jährliche Wachstum liege bei rund sieben Prozent. Bitkom prognostiziert eine Ausweitung der deutschen Rechenzentrumskapazität bis 2030 um über 60 Prozent; die Rhein‑Main‑Region könnte mit dem Internetknoten DE‑CIX London als führenden Rechenzentrumsstandort in Europa ablösen.

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Chipfertigung und Elektrotechnik sehen die Analysten ebenfalls als aussichtsreich, allerdings mit begrenzter gesamtwirtschaftlicher Wirkung. Kumuliert könnten Verteidigung und IT‑Dienstleistungen etwa 0,35 Prozentpunkte jährlich zum Wachstum beitragen; Elektrotechnik und Chip‑Ausrüstung zusätzlich 0,05–0,1 Punkte.

Kurzfristig belasten geopolitische Spannungen und Marktrisiken: Neuerliche Angriffe des Iran auf US‑Interessen hoben Öl‑ und Gaspreise und könnten den Dax unter Druck setzen; ein Broker taxierte den Leitindex vor Handelsbeginn rund 0,6 Prozent schwächer. Zudem richtet sich der Blick auf die nächste Fed‑Sitzung, bei der keine Leitzinsänderung erwartet wird.

Separat weist eine Auswertung zu zehn Jahren Intraday‑Daten von Dukascopy auf marginale, aber robuste Zeit‑ und Volatilitätsmuster hin – etwa schwächere Stunden am späten Nachmittag, einen positiven Montagseffekt und Vorteile bei kurzfristiger Erschöpfungssignalen. Viele klassische Trading‑Indikatoren fallen dagegen durch; Effekte seien klein und vor Transaktionskosten oftmals nicht verwertbar.

Für die wirtschaftspolitische Debatte bedeutet das: Staatliche Investitionsprogramme, Förderkredite und steuerliche Anreize sollten gezielt auf Technologie‑ und Verteidigungsinnovationen ausgerichtet werden, zugleich sind Fachkräfteoffensiven und Ausbildungskapazitäten nötig, um Engpässe bei IT‑Experten und Ingenieuren zu vermeiden. Kapitalmarktseitig können Rüstungs‑ und Technologieaktien sowie Infrastrukturinvestitionen stärker anschlussfähig werden. Risiken bleiben: geopolitische Eskalationen, Fachkräftemangel, Versorgungsketten‑Probleme und hohe Energiepreise könnten das Tempo dämpfen. Dennoch bieten die identifizierten Sektoren eine realistische Chance, die anhaltende Wachstumslähmung Deutschlands partiell zu überwinden. Für Investoren heißt das: selektiv, langfristig und auf Strukturwandel orientiert positionieren. und Risiken laufend überprüfen. Konsequent.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 25.408PKT auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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