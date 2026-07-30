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    Coca‑Cola boomt: Q2 mit starken Zahlen und erhöhter Jahresprognose

    Coca‑Cola boomt: Q2 mit starken Zahlen und erhöhter Jahresprognose
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    Atlanta, 2. Quartal 2026 – Coca‑Cola hat im zweiten Quartal Umsatz, Absatz und Gewinn deutlich gesteigert und die Jahresprognose angehoben. Der Konzern meldete einen Nettoumsatz von 13,4 Milliarden US‑Dollar, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr; organisch wuchs der Umsatz um sechs Prozent, das Absatzvolumen um fünf Prozent. Operativer Gewinn stieg um neun Prozent auf rund 4,7 Milliarden Dollar, die operative Marge verbesserte sich von 34,1 auf 34,9 Prozent; die bereinigte Marge lag bei 35,6 Prozent (Vorjahr 34,7).

    Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 16 Prozent auf etwa 4,4 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie auf 1,03 Dollar; bereinigt lag das EPS bei 0,97 Dollar, ein Anstieg von 11 Prozent. Die Aktie reagierte vorbörslich positiv und gewann zeitweise mehrere Prozentpunkte.

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    Treiber des Ergebnisaufschwungs waren vor allem steigende Volumina in Wachstumsmärkten wie Indien, China, den USA und Brasilien sowie die starke Nachfrage nach zuckerfreien Varianten. Die Kernmarke Coca‑Cola steigerte das Volumen um fünf Prozent, Coca‑Cola Zero Sugar legte sogar um 16 Prozent zu; auch Diet Coke und Coca‑Cola Light verzeichneten Zuwächse. Insgesamt wuchs das Geschäft mit Wasser, Sportgetränken, Kaffee und Tee um sechs Prozent, Powerade erhöhte das Volumen um acht Prozent.

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    Zudem profitierte das Unternehmen von neuen Produkteinführungen und regionalen Innovationen – etwa Varianten von Coca‑Cola Zero und lokale Experimente wie eine Sprite‑Variante mit Tee in China. Ein zusätzlicher Impuls kam aus dem Werbeaufwand zur Fußball‑Weltmeisterschaft 2026: Coca‑Cola setzte Kampagnen in mehr als 180 Märkten um und registrierte laut Unternehmen über 60 Milliarden Kontakte und mehr als neun Milliarden Videoaufrufe, was Markenbekanntheit und Absatz unterstützte.

    Vor diesem Hintergrund hob das Management die Jahresziele an: Das organische Umsatzwachstum wird nun bei rund fünf Prozent erwartet (zuvor 4–5 Prozent), der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 9–10 Prozent steigen (zuvor 8–9 Prozent), und der freie Cashflow wird auf rund 12,4 Milliarden Dollar geschätzt (bisher rund 12,2 Milliarden).

    Analysten und Investoren begrüßten die Zahlen; Beobachter sehen Coca‑Cola in einer robusten Position, getragen von Markenstärke, Portfolio‑Innovation und einem anhaltend dynamischen Konsumumfeld. Marktkommentare hoben hervor, dass Coca‑Cola besser abgeschnitten habe als viele Konsumgüterkonzerne, Analysten verwiesen auf die Kombination aus Volumenwachstum, Preisanpassungen und Effizienzmaßnahmen. Einige Institute bezeichneten den Bericht als "stark" und hoben die relative defensive Stellung des Konzerns hervor. Risiken bleiben: Rohstoff‑ und Logistikkosten, Währungsfluktuationen sowie Konkurrenzdruck durch Premium‑ und lokale Marken könnten die Dynamik bremsen. Insgesamt aber signalisiere das Managements Update steigende Zuversicht für 2026. Investoren dürften die Fortschritte weiterhin wohlwollend honorieren und Kurspotenzial bestehen.



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    ISIN:US1912161007WKN:850663
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    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 89,08EUR auf NYSE (30. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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