ANDRITZ-Aktie: Anhaltend starke Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026
Starkes erstes Halbjahr 2026: Rekord-Auftragseingang, wachsender Auftragsbestand und solide Margen untermauern den positiven Ausblick für Umsatz und Profitabilität.
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- Auftragseingang im H1 2026: 5.919,7 MEUR (+25,2% gegenüber H1 2025)
- Auftragsbestand per 30. Juni 2026: 12.602,1 MEUR (+20,5% vs Jahresende 2025, Rekordwert)
- Umsatz im H1 2026: 3.841,3 MEUR (+5,2% vs H1 2025)
- Vergleichbare EBITA-Marge im H1 2026: 8,6% (H1 2025: 8,3%)
- Konzernergebnis im H1 2026: 201,0 MEUR (+4,9% vs H1 2025)
- Ausblick 2026: Umsatz 8,0–8,3 Mrd EUR; vergleichbare EBITA-Marge 8,7–9,1%
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 30.07.2026.
Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 73,70EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 73,85EUR das entspricht einem Plus von +0,20 % seit der Veröffentlichung.
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