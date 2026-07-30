Bechtle überrascht: Aktie schießt 13% hoch – Prognose angehoben
Bechtle hat die Märkte mit vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal deutlich überrascht und seine Jahresprognose spürbar angehoben. Der IT-Dienstleister meldete ein Geschäftsvolumen von rund 2,27 Mrd. Euro – ein Plus von etwa 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und einen Umsatz von circa 1,73 Mrd. Euro, was mehr als 16 Prozent Wachstum bedeutet und die Markterwartungen von rund 1,57 Mrd. Euro klar übertraf. Das Vorsteuerergebnis (EBT) kletterte auf rund 80 Mio. Euro und lag damit mehr als 20 Prozent über dem Vorjahreswert sowie über der Konsensschätzung von 71,9 Mio. Euro. Laut Unternehmen war das Wachstum breit getragen und verteilte sich über alle Segmente und Kundengruppen; zudem verzeichnete Bechtle einen Rekordauftragsbestand.
Als Reaktion auf die starke operative Entwicklung hat der Vorstand die Ziele für 2026 nach oben gesetzt: Beim Geschäftsvolumen wird nun ein Wachstum von mehr als 10 Prozent erwartet; für Umsatz und EBT gelten künftig Spannen von jeweils 5 bis 10 Prozent – zuvor wurden dort 0 bis 5 Prozent bzw. 5 bis 10 Prozent (Geschäftsvolumen 5–10 %) ausgewiesen. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr und das zweite Quartal werden am 12. August veröffentlicht.
Der Markt honorierte die Ergebnisse prompt: Die Bechtle-Aktie sprang am Dienstag um mehr als 13 Prozent, nachdem sie seit Jahresbeginn jedoch rund 17 Prozent an Wert verloren hatte – belastet von einem vorsichtigen Ausblick des Managements im Februar. Das Analysehaus mwb research erhöhte umgehend das Kursziel von 41 auf 45 Euro und behielt die Kaufempfehlung bei; bezogen auf den Kursstand von 32,30 Euro ergibt sich damit ein Aufwärtspotenzial von rund 39 Prozent. Analyst Harald Hof interpretiert die Zahlen nicht als Einzelquartals-Effekt, sondern als Indiz für bessere Sichtbarkeit in der zweiten Jahreshälfte; er revidierte seine Schätzungen auf rund 6,8 Mrd. Euro Umsatz, 350 Mio. Euro EBT und ein Ergebnis je Aktie von 1,96 Euro.
Trotz der Aufwärtsrevision bleiben Analysten vorsichtig für die zweite Jahreshälfte und sehen potenziell noch Spielraum nach oben, falls das Momentum anhält. Entscheidende Faktoren werden das organische Wachstum und die Kostenstruktur des Konzerns sein. Kurzfristig schafft die Meldung Erleichterung und Rückenwind, langfristig hängt die Bewertung davon ab, ob Bechtle die positive Dynamik in stabilen Margen und nachhaltigem Wachstum verankern kann.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 36,95EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
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