Bechtle überrascht: Aktie schießt 13% hoch – Prognose angehoben

Bechtle hat die Märkte mit vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal deutlich überrascht und seine Jahresprognose spürbar angehoben. Der IT-Dienstleister meldete ein Geschäftsvolumen von rund 2,27 Mrd. Euro – ein Plus von etwa 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und einen Umsatz von circa 1,73 Mrd. Euro, was mehr als 16 Prozent Wachstum bedeutet und die Markterwartungen von rund 1,57 Mrd. Euro klar übertraf. Das Vorsteuerergebnis (EBT) kletterte auf rund 80 Mio. Euro und lag damit mehr als 20 Prozent über dem Vorjahreswert sowie über der Konsensschätzung von 71,9 Mio. Euro. Laut Unternehmen war das Wachstum breit getragen und verteilte sich über alle Segmente und Kundengruppen; zudem verzeichnete Bechtle einen Rekordauftragsbestand.

Als Reaktion auf die starke operative Entwicklung hat der Vorstand die Ziele für 2026 nach oben gesetzt: Beim Geschäftsvolumen wird nun ein Wachstum von mehr als 10 Prozent erwartet; für Umsatz und EBT gelten künftig Spannen von jeweils 5 bis 10 Prozent – zuvor wurden dort 0 bis 5 Prozent bzw. 5 bis 10 Prozent (Geschäftsvolumen 5–10 %) ausgewiesen. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr und das zweite Quartal werden am 12. August veröffentlicht.