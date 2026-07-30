Andritz (ANDR) continues strong H1 2026 momentum
ANDRITZ delivered a strong first half of 2026, with record order backlog, solid revenue growth, and improved profitability, underpinning its confirmed full-year guidance.
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- Order intake for H1 2026 reached 5,919.7 MEUR, up 25.2% from H1 2025.
- Order backlog at June 30, 2026 was 12,602.1 MEUR, a new record, +20.5% vs year-end 2025.
- Revenue for H1 2026 rose 5.2% to 3,841.3 MEUR.
- Comparable EBITA margin improved to 8.6% in H1 2026 (H1 2025: 8.3%).
- Net income (including non-controlling interests) amounted to 201.0 MEUR, +4.9% vs H1 2025.
- Outlook: ANDRITZ confirms 2026 guidance — revenue of 8.0–8.3 billion EUR and comparable EBITA margin of 8.7–9.1%.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Andritz is on 30.07.2026.
The price of Andritz at the time of the news was 73,70EUR and did not change compared to the previous day.
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