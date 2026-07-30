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    Dump auf 13€! Warburg sieht 57% Kurspotenzial bei LPKF

    LPKF Laser & Electronics geriet nach enttäuschenden Quartalszahlen und dem Ausverkauf im gehypten KI-Umfeld binnen kurzer Zeit unter starken Druck: Die Aktie fiel vergangene Woche um rund 20 Prozent und notierte zeitweise unter 13 Euro – ein drastischer Rückschlag nach Hochs nahe 29 Euro noch vor einem Monat. Analysten sehen in der Korrektur jedoch eine Kaufgelegenheit. Warburg Research hat die Einschätzung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,00 auf 23,50 Euro angehoben; das entspräche einem Upside von gut 57 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. In der Folge reagierte der Titel am Wochenbeginn mit einem Intraday-Plus von rund 8,7 Prozent.

    Die Eckdaten sind eindeutig: Im ersten Halbjahr schrumpfte der Umsatz um 38 Prozent, das operative Ergebnis lag bei minus 14 Millionen Euro. Für das zweite Quartal meldete LPKF Umsatzrückgänge und operative Verluste; Teilweise stammen die Einbußen aus einem vorübergehenden Einbruch der Solarnachfrage um rund 80 Prozent, bedingt durch den Branchentransfer auf Perowskit-Technologien. Hinzu kommen Belastungen aus einem laufenden Restrukturierungsprogramm. Positiv bewerteten Beobachter das robustere Geschäft mit Schweißanwendungen für Endkunden. LPKF hält an der Jahresprognose fest, warnt aber, dass das untere Ende noch nicht als sicher gilt; ein einstelliger Millionenauftrag aus dem Solarbereich sei bereits in der Pipeline.

    Für Anleger ist vor allem die langfristige Perspektive spannend. Warburg hat das adressierbare Marktvolumen für die LIDE-Glasbearbeitung deutlich nach oben gesetzt – von 0,5 auf 1,4 Milliarden Euro (ohne Chipverpackung). Unter Annahme einer Marktdurchdringung von 50 Prozent bis 2030 und eines Marktanteils von bis zu 70 Prozent, so die Analysten, könnten allein die Glaskerne mehr als 100 Millionen Euro Umsatz generieren. Auch für Perowskit-Solarzellen sieht Warburg erhebliches Potenzial, sobald größere Fertigungslinien ab 2028 anlaufen. LPKF selbst hat seinen Total Addressable Market (TAM) für Advanced Packaging auf circa 1,7 Milliarden Euro bis 2030 revidiert (zuvor 500 Mio. Euro).

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    Trotz dieser Chancen bleiben Risiken: kurzfristig anhaltende Umsatzlücken, Restrukturierungskosten und die Abhängigkeit von der Entwicklung neuer, noch nicht großtechnisch etablierten Märkte. Kritische Stimmen aus Anlegerforen verweisen zudem auf eine Marktkapitalisierung von rund 380 Millionen Euro und bezweifeln die Bewertung; ein Insiderkauf im Mai zu 21,00 Euro führte zu Diskussionen über Signalwirkung. Fazit: Die Story bietet strukturelles Upside, erfordert aber Geduld und erfolgreiche Umsetzung der technischen und marktseitigen Annahmen.



    LPKF Laser & Electronics

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    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 13,60EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.




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