🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    AstraZeneca übertrifft Erwartungen – Tozorakimab rückt Anlegerfokus

    AstraZeneca übertrifft Erwartungen – Tozorakimab rückt Anlegerfokus
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    AstraZeneca hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und damit Anlegern Anlass zur Zuversicht gegeben – trotz einzelner Rückschläge in der Forschungspipeline. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 21 Prozent auf 2,63 US-Dollar und lag damit rund fünf Prozent über dem Konsens von 2,50 Dollar. Das operative Kernergebnis belief sich auf gut 5,2 Milliarden Dollar und entsprach damit weitgehend den Prognosen.

    Der Konzernumsatz kletterte saisonübergreifend um etwa sechs Prozent auf rund 15,4 Milliarden Dollar; die ausgewiesenen Produktumsätze lagen bei etwa 14,5 Milliarden Dollar und trafen die Erwartungen nahezu punktgenau. Wachstumstreiber waren vor allem Krebsmittel und Medikamente für seltene Erkrankungen: Unter den Einzeltiteln zeigten Calquence und Strensiq kräftige Zuwächse. Dagegen blieb der COPD-Wirkstoff Airsupra weiterhin schwach. Der Umsatz mit dem Säuglings-Antikörper Beyfortus fiel, nachdem ein Vertriebspartner seine Lagerbestände angeglichen hatte. Die Einnahmen von Tagrisso und Lynparza lagen leicht unter den Schätzungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Astrazeneca!
    Long
    122,24€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    142,70€
    Basispreis
    1,53
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das Management bestätigte die Ziele für 2026: Währungsbereinigt soll der Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich. Finanzchefin Aradhana Sarin bekräftigte zudem das langfristige Umsatzziel von 80 Milliarden Dollar bis 2030 – weiterhin ambitioniert, aber erreichbar, so ihr Tenor. Analysten bleiben optimistisch: Jefferies stuft die Aktie unverändert mit „Kaufen“ ein und nennt ein Kursziel von 234 US-Dollar (17.500 Pence), was einem Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent entspricht. Nach Handelsstart in London legte die Aktie rund 1,4 Prozent zu.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen die Pipeline-Einschätzungen: Das entzündungshemmende Medikament Tozorakimab wird mittlerweile als potenzielle Umsatzchance von über fünf Milliarden Dollar gehandelt. Erwartete Studiendaten, die auf dem Herbstkongress der European Respiratory Society (ERS) vorgestellt werden, rücken deshalb in den Fokus der Investoren. Demgegenüber gab es Rückschläge: Der Antikörper Ultomiris verfehlte in einer Phase-III-Studie zum Management einer seltenen, transplantationsassoziierten thrombotischen Mikroangiopathie sein Ziel, und der Hoffnungsträger Wainua enttäuschte ebenfalls in einer klinischen Studie. Positiv zu vermerken sind dagegen erfolgreiche Daten eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats bei Magenkrebs.

    In Summe präsentiert sich AstraZeneca operativ robust und klinisch progressiv – die Aktie bleibt jedoch abhängig von den kommenden Studierekorden, die das Bewertungsbild deutlich neu justieren könnten.



    AstraZeneca

    +0,40 %
    +2,11 %
    -8,65 %
    -3,12 %
    +18,36 %
    +17,63 %
    +57,46 %
    +152,07 %
    +613,35 %
    ISIN:GB0009895292WKN:886455
    AstraZeneca direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 152EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AstraZeneca übertrifft Erwartungen – Tozorakimab rückt Anlegerfokus AstraZeneca hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und damit Anlegern Anlass zur Zuversicht gegeben – trotz einzelner Rückschläge in der Forschungspipeline. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 21 Prozent auf 2,63 US-Dollar und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     