AstraZeneca übertrifft Erwartungen – Tozorakimab rückt Anlegerfokus

Der Konzernumsatz kletterte saisonübergreifend um etwa sechs Prozent auf rund 15,4 Milliarden Dollar; die ausgewiesenen Produktumsätze lagen bei etwa 14,5 Milliarden Dollar und trafen die Erwartungen nahezu punktgenau. Wachstumstreiber waren vor allem Krebsmittel und Medikamente für seltene Erkrankungen: Unter den Einzeltiteln zeigten Calquence und Strensiq kräftige Zuwächse. Dagegen blieb der COPD-Wirkstoff Airsupra weiterhin schwach. Der Umsatz mit dem Säuglings-Antikörper Beyfortus fiel, nachdem ein Vertriebspartner seine Lagerbestände angeglichen hatte. Die Einnahmen von Tagrisso und Lynparza lagen leicht unter den Schätzungen.

AstraZeneca hat im zweiten Quartal die Markterwartungen übertroffen und damit Anlegern Anlass zur Zuversicht gegeben – trotz einzelner Rückschläge in der Forschungspipeline. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 21 Prozent auf 2,63 US-Dollar und lag damit rund fünf Prozent über dem Konsens von 2,50 Dollar. Das operative Kernergebnis belief sich auf gut 5,2 Milliarden Dollar und entsprach damit weitgehend den Prognosen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Management bestätigte die Ziele für 2026: Währungsbereinigt soll der Umsatz im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, der bereinigte Gewinn je Aktie im niedrigen zweistelligen Bereich. Finanzchefin Aradhana Sarin bekräftigte zudem das langfristige Umsatzziel von 80 Milliarden Dollar bis 2030 – weiterhin ambitioniert, aber erreichbar, so ihr Tenor. Analysten bleiben optimistisch: Jefferies stuft die Aktie unverändert mit „Kaufen“ ein und nennt ein Kursziel von 234 US-Dollar (17.500 Pence), was einem Aufwärtspotenzial von rund 38 Prozent entspricht. Nach Handelsstart in London legte die Aktie rund 1,4 Prozent zu.

Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen die Pipeline-Einschätzungen: Das entzündungshemmende Medikament Tozorakimab wird mittlerweile als potenzielle Umsatzchance von über fünf Milliarden Dollar gehandelt. Erwartete Studiendaten, die auf dem Herbstkongress der European Respiratory Society (ERS) vorgestellt werden, rücken deshalb in den Fokus der Investoren. Demgegenüber gab es Rückschläge: Der Antikörper Ultomiris verfehlte in einer Phase-III-Studie zum Management einer seltenen, transplantationsassoziierten thrombotischen Mikroangiopathie sein Ziel, und der Hoffnungsträger Wainua enttäuschte ebenfalls in einer klinischen Studie. Positiv zu vermerken sind dagegen erfolgreiche Daten eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats bei Magenkrebs.

In Summe präsentiert sich AstraZeneca operativ robust und klinisch progressiv – die Aktie bleibt jedoch abhängig von den kommenden Studierekorden, die das Bewertungsbild deutlich neu justieren könnten.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 152EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.