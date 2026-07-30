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    Erste Group Bank: Starkes operatives Ergebnis – Fortschritt in Polen

    Die Erste Group beschleunigt ihren Wachstumskurs: steigende Kredite und Einlagen, starke Erträge, höhere Ziele bis 2030 – und Polen als neuer Kernmarkt im Fokus.

    Erste Group Bank: Starkes operatives Ergebnis – Fortschritt in Polen
    Foto: mino21 - stock.adobe.com
    • Kundenkredite im ersten Halbjahr 2026 bei 282,7 Mrd EUR; Jahresziel für Kreditvolumen auf rund 290 Mrd EUR erhöht.
    • Einlagen im 1H 2026 bei 323,7 Mrd EUR; Polen-Anteil 59,3 Mrd EUR; Wachstum ohne Polen +4,5%, inkl. Polen +27,9%.
    • Betriebserträge gestiegen: organisches Wachstum +8,3% (vergleichbare Basis); inkl. Erste Bank Polska ca. 8,0 Mrd EUR (+40,4%).
    • Nettogewinn 2,0 Mrd EUR (inkl. Erste Bank Polska und Einmaleffekte); harte Kernkapitalquote CET1 15,2%.
    • Integration der Erste Bank Polska: 49%-Übernahme im Januar 2026 abgeschlossen, Rebranding im April 2026, über 300.000 Neukundinnen/Kunden im H1, vollständige technische Anbindung an die Erste Group IT.
    • Ausblick 2026/2030: acht Kernmärkte einschließlich Polen; 2026 Kreditvolumen rund 290 Mrd EUR; ROE >20%; EPS-Wachstum >20%; bis 2030 EPS >5 EUR (Anpassung der Angabe) bzw. EPS über 15 EUR; Dividenden/Aktienrückkäufe.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Erste Group Bank ist am 30.07.2026.

    Der Kurs von Erste Group Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 116,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,06 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 115,75EUR das entspricht einem Minus von -0,60 % seit der Veröffentlichung.


    Erste Group Bank

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    ISIN:AT0000652011WKN:909943
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