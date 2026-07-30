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    Ford trotzt Milliarden-Sonderlasten: Prognose rauf, Aktie schießt hoch

    Ford trotzt Milliarden-Sonderlasten: Prognose rauf, Aktie schießt hoch
    Foto: Gerry Broome - dpa

    Ford hat die Erwartungen der Anleger im zweiten Quartal deutlich übertroffen und seine Jahresprognose zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Trotz eines Rückgangs beim Umsatz und eines ausgewiesenen Nettoverlusts wegen umfangreicher Sonderbelastungen überzeugte der US-Autobauer mit einer robusteren operativen Entwicklung als von Analysten erwartet.

    Im Kernquartal erreichte Ford ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,42 US-Dollar und lag damit spürbar über dem Konsens von 0,35 US-Dollar. Der Automotive-Umsatz belief sich auf 44,89 Milliarden US-Dollar, leicht unter den Markterwartungen, der Konzernumsatz inklusive Finanzsparte sank um rund vier Prozent auf 48,3 Milliarden US-Dollar (oder wie andere Meldungen 50,2 Mrd. USD). Entscheidender war jedoch der operative Erfolg: Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 2,5 Milliarden US-Dollar und lag damit fast 20 Prozent über dem Vorjahreswert.

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    Vor diesem Hintergrund hob Ford seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf nun 10 bis 11 Milliarden US-Dollar an (zuvor 8,5 bis 10,5 Mrd. USD). Auch beim bereinigten Free Cashflow wurde die Erwartung nach oben korrigiert auf 6 bis 7 Milliarden US-Dollar statt bislang 5 bis 6 Milliarden. Teilweise erklärt sich die Verbesserung durch eine frühere als erwartete Rückerstattung von rund 500 Millionen US-Dollar aus angekündigten Zollausgleichszahlungen.

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    Operativ profitierte Ford vor allem von starken Verkäufen profitabler SUV-Modelle auf dem Heimatmarkt USA: höhere Stückpreise und mehr Verkäufe von Bronco- und Explorer-Modellen mit teureren Ausstattungen kompensierten Engpässe bei den populären F-Pickups, die nach einem Brand bei einem Aluminiumlieferanten temporär knapper waren. Zudem schrumpft das verlustträchtige Elektrofahrzeuggeschäft, sodass die Belastung aus diesem Bereich abnimmt.

    Trotz der operativen Erholung wies Ford unter dem Strich einen Quartalsverlust von 1,3 Milliarden US-Dollar aus. Fast vollständig verantwortlich hierfür waren einmalige Sonderbelastungen in Höhe von insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar: Eine Wertberichtigung von 3,6 Milliarden im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Batterie-Joint-Ventures BlueOval SK mit SK On und weitere 500 Millionen US-Dollar nach der Einstellung eines geplanten Elektrofahrzeugprogramms.

    Die Börse reagierte positiv: Die Ford-Aktie stieg im nachbörslichen Handel deutlich (Zuwächse zwischen rund fünf und sieben Prozent wurden gemeldet). Für Anleger signalisiert das Ergebnis, dass Ford die Marge in seinem traditionellen Geschäft stabilisiert hat und durch Portfolio- und Restrukturierungsmaßnahmen die Profitabilität künftig weiter verbessern will — vorausgesetzt, Sonderrisiken im Batteriegeschäft und Zulieferkettenprobleme bleiben beherrschbar.



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