Robinhood liefert bestes Quartal jemals – Aktie gibt dennoch nach

Auch beim Gewinn konnte das Unternehmen deutlich überzeugen. Der Nettogewinn kletterte auf 573 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,62 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahresquartal noch 386 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,42 US-Dollar je Aktie erzielt worden waren. Damit übertraf Robinhood auch beim Ergebnis die Markterwartungen deutlich.

Robinhood hat im zweiten Quartal das stärkste Ergebnis seiner Unternehmensgeschichte erzielt und die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Online-Broker erwirtschaftete einen Rekordumsatz von 1,31 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit rund 1,26 bis 1,29 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Prognosemärkte entwickeln sich zum neuen Wachstumsmotor

Besonders auffällig ist der Wandel innerhalb des Geschäftsmodells. Während in den vergangenen Jahren vor allem das Kryptogeschäft für hohe Umsätze sorgte, übernehmen nun die Prognosemärkte diese Rolle.

Robinhood erzielte mit Event-Kontrakten, bei denen Anleger auf reale Ereignisse wie Zinsschritte der US-Notenbank oder Ergebnisse der Fußball-Weltmeisterschaft setzen können, 156 Millionen US-Dollar Umsatz. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Wachstum um mehr als das Zehnfache.

Kryptoumsätze brechen deutlich ein

Während andere Geschäftsbereiche kräftig wuchsen, blieb das Kryptosegment der größte Belastungsfaktor. Die Erlöse aus dem Kryptohandel sanken im Jahresvergleich um 38 Prozent auf lediglich 100 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch 160 Millionen US-Dollar erzielt worden waren.

Auch das Handelsvolumen entwickelte sich rückläufig. Das gesamte abgewickelte Kryptovolumen fiel von 66 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal auf 40 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal.

Robinhood setzt langfristig auf Blockchain statt kurzfristigen Kryptohandel

Trotz der rückläufigen Kryptoumsätze hält Robinhood unverändert an seiner Blockchain-Strategie fest. Im Mittelpunkt steht dabei die inzwischen gestartete Robinhood Chain, eine Ethereum-Layer-2-Blockchain, die speziell für tokenisierte Real-World-Assets entwickelt wurde.

Ziel der Layer-2-Lösung ist es, Transaktionen deutlich schneller und kostengünstiger als direkt über das Ethereum-Hauptnetzwerk abzuwickeln.

Anleger reagieren trotz Rekordzahlen zurückhaltend

Obwohl Robinhood die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertraf, reagierten Investoren zunächst verhalten.

Die Robinhood-Aktie verlor im regulären Handel 3,15 Prozent und setzte diese Schwäche im nachbörslichen Handel fort, wo das Papier weitere 1,01 Prozent auf 88,93 US-Dollar nachgab. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus der Aktie damit auf mehr als 20 Prozent.

Als wesentlicher Belastungsfaktor gilt weiterhin die Unsicherheit rund um das Kryptogeschäft.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 77,11EUR auf Tradegate (30. Juli 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.





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