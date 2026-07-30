Boeing auf Erholungskurs: Rekord-Orderbuch, aber Air-Force-One-Kosten

Wesentliche Bilanzkennzahlen untermauern die Stabilisierung: Boeing verfügte über liquide Mittel und kurzfristige Wertpapiere in Höhe von rund 20 Milliarden USD, der Auftragsbestand stieg auf einen Rekordwert von 715 Milliarden USD. Im zivilen Bereich entfielen 11,8 Milliarden USD Umsatz; hier betrug die operative Marge minus 2,7 Prozent. Der kommerzielle Backlog umfasst mehr als 6.200 Flugzeuge mit einem Wert von rund 597 Milliarden USD. Das Servicegeschäft erwirtschaftete 5,3 Milliarden USD Umsatz bei einer operativen Marge von 18,1 Prozent. Das Rüstungs-, Raumfahrt- und Sicherheitsgeschäft trug 7,5 Milliarden USD bei, wurde jedoch durch zusätzliche Belastungen aus dem Air-Force-One-Programm beeinträchtigt.

Boeing legt weitere Indizien für eine operative Erholung vor, bleibt aber zugleich mit erheblichen Risiken belastet. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz auf 24,6 Milliarden US-Dollar, getragen von höheren Auslieferungen: 171 Jets lieferte der Konzern aus (nach 150 im Vorjahr). Der ausgewiesene Verlust belief sich auf 0,67 US-Dollar je Aktie (bereinigt -0,76 USD). Operativer Mittelzufluss erreichte 1,4 Milliarden USD, der freie Mittelzufluss lag laut Unternehmensangaben bei rund 600 Millionen USD (andere Berichte nennen bereinigt 631 Millionen USD). Die Aktie reagierte positiv und legte im vorbörslichen Handel gut fünf Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Belastend wirken erneut Mehrkosten für die neue Air Force One: Für Entwicklung und Bau fielen im Quartal zusätzliche Aufwendungen von 280 Millionen USD an; die Kumulation der Mehrkosten wird inzwischen mit über drei Milliarden USD beziffert. Solche Sonderposten trüben das Ergebnis und erklären, warum Boeing trotz besserer operative Cashflows weiterhin einen Nettoverlust ausweist (in einigen Berichten rund 428 Millionen USD im Quartal).

Ausblick und Risikoprofile sind gemischt. Positiv: Produktionssteigerungen bei der 737 auf das Ziel von 47 Stück pro Monat, abgeschlossene Flugtests für die Varianten 737-7 und 737-10 sowie eine erwartete Zertifizierung 2026 mit Auslieferungsbeginn 2027; auch die 777X soll erstmals 2027 an Kunden gehen. Negativ: Langjährige Probleme bei Qualität, Zertifizierungen und Verzögerungen bleiben ein Risiko, ebenso die Überwachung durch die FAA und mögliche weitere Kostenüberschreitungen bei Rüstungsprojekten. Konzernchef Kelly Ortberg betont Fortschritte bei Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit, verweist aber auf weiter offene Aufgaben. Analysten wie JPMorgan sehen die Fortschritte positiv und bestätigen Ratings, fordern aber anhaltend höhere Produktionsraten, stabile Auslieferungen und verlässliche Zertifizierungen.

Fazit: Boeing ist auf dem Weg der Stabilisierung — vor allem finanziell durch positive Cashflows und ein prall gefülltes Orderbuch. Ob die Wende dauerhaft ist, hängt jedoch entscheidend von der Disziplin bei Kosten, termingerechten Zertifizierungen und dem Vermeiden weiterer Programmüberziehungen ab.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 214,0EUR auf NYSE (30. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.