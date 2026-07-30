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    AT&S: American Century unter 5% – JPMorgan baut Derivate-Exposition aus

    AT&S: American Century unter 5% – JPMorgan baut Derivate-Exposition aus
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG hat Ende Juli zwei Stimmrechtsmitteilungen nach § 135 Abs. 2 BörseG veröffentlicht, die Änderungen bei Anteilen institutioneller Investoren an dem Leiterplatten‑ und Elektronikhersteller dokumentieren. Am 27. Juli meldete American Century Companies (Kansas City) eine Schwellenberührung vom 24. Juli: Die Summe der direkten Aktienpositionen beträgt 1.904.303 Stimmen bzw. 4,90 Prozent der insgesamt 38.850.000 Stimmrechte. In einer vorherigen Meldung waren noch 5,46 Prozent ausgewiesen, daher fiel American Century Investment Management, Inc. nun unter die 5‑Prozent‑Schwelle. Die Beteiligung verteilt sich auf zahlreiche Fonds und ETFs der Gruppe, allen voran der AVANTIS INTL SMALL CAP VALUE ETF (4,4321 Prozent). Die Mitteilung weist darauf hin, dass American Century nicht notwendigerweise Eigentümer der Aktien ist, jedoch das Recht hat, Stimmrechte im Namen der jeweiligen Fondseigner auszuüben.

    Am 29. Juli meldete JPMorgan Chase & Co. (Wilmington) eine Beteiligung mit Schwellenberührung zum 27. Juli: J.P. Morgan Securities plc hält 1.638.206 Stimmrechte (4,22 Prozent). Darüber hinaus führt JPMorgan Finanzinstrumente an — ein konvertibler Bond (47.982 Stimmen; 0,12 Prozent) sowie Cash‑settled Equity Swaps (51.669 Stimmen; 0,13 Prozent) — womit sich die aggregierte Position auf 4,47 Prozent erhöht. In einer vorherigen Meldung hatte JPMorgan 4,14 Prozent ausgewiesen. Die Mitteilung enthält die vollständige Kette kontrollierter Unternehmen innerhalb der JPMorgan‑Gruppe.

    Beide Meldungen verweisen auf die regulatorischen Vorgaben des BörseG 2018; es wird erinnert, dass bei Verstößen gegen die Meldepflicht das Ruhen der Stimmrechte drohen kann. Inhaltlich spiegeln die Anzeigen eine leichte Umverteilung institutioneller Engagements: American Century reduziert seine ausgewiesene Aktienquote knapp unter die 5‑Prozent‑Marke, während JPMorgan seine wirtschaftliche Exposition durch Derivate ergänzt, ohne die 5‑Prozent‑Schwelle zu überschreiten.

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    Insgesamt bleiben beide Positionen unter der politisch und regulatorisch relevanten Schwelle von fünf Prozent, die oft Auslöser für weitergehende Offenlegungspflichten oder erhöhte Aufsicht sein kann. Für AT&S, dessen Aktienvolumen begrenzt ist, können bereits vergleichsweise kleine Bewegungen großer Vermögensverwalter die Kursdynamik verstärken. Anleger und Marktbeobachter werden daher die nächsten Stimmrechtsmeldungen beobachten, um mögliche weitere Reduktionen oder Zukäufe sowie Änderungen in der Zusammensetzung der Fondsbestände zu erkennen. Auf Managementseite dürfte man die Entwicklung verfolgen, insbesondere vor Hauptversammlungen und wichtigen Unternehmensentscheidungen. Analysten sehen hier Sensorik für institutionelle Präferenzen insgesamt.



    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

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    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 116,3EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.




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