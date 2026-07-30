Wacker Chemie mit mehr Optimismus beim Gewinn - Auch wegen Sonderertrag
- Wacker Chemie sieht Umsatzentwicklung 2026 vorsichtiger
- EBITDA Ziel 2026 erhöht auf 625 bis 750 Mio Euro
- Q2 Umsatz 1,52 Mrd plus 7 Prozent, Gewinn 85 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - In einem unsicheren Konjunkturumfeld blickt Wacker Chemie nun etwas vorsichtiger auf die Umsatzentwicklung im laufenden Jahr. Der operative Gewinn dürfte sich hingegen in der Tendenz besser entwickeln als bisher gedacht. Hintergrund sei eine gute operative Entwicklung im zweiten Quartal sowie ein nicht-operativer Ertrag aus einer Änderung bei den Pensionsrückstellungen.
Das Unternehmen rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für 2026 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, nachdem bisher ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet wurde. Den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sieht Wacker Chemie jetzt bei 625 bis 750 Millionen Euro. Bisher wurden 550 bis 700 Millionen angepeilt.
Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro, der operative Gewinn wuchs um 85 Prozent auf 211 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein nicht-operativer Ertrag von 36,7 Millionen Euro./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 87,23 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -3,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -31,07 %/+5,69 % bedeutet.