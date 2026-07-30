Wacker Chemie mit mehr Optimismus beim Gewinn - Auch wegen Sonderertrag

Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen den Umsatz im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro, der operative Gewinn wuchs um 85 Prozent auf 211 Millionen Euro. Darin enthalten ist ein nicht-operativer Ertrag von 36,7 Millionen Euro./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 87,23 auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -3,92 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -31,07 %/+5,69 % bedeutet.