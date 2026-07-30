Fed-Spaltung und Nahost-Alarm: Warum der Euro jetzt schwankt

Neben der Geldpolitik beeinflussten geopolitische Ereignisse die Marktstimmung: Nach einer kurzen Atempause im Nahen Osten kam es erneut zu Angriffen iranischer Streitkräfte auf US-Ziele, worauf US-Präsident Trump Vergeltung ankündigte. Die Eskalation erhöhte den Ölpreis und stärkte kurzfristig den Dollar als sicher eingeschätzte Währung. Dagegen wirkten Meldungen über mögliche diplomatische Verhandlungen dämpfend auf den Safe-haven-Charakter des Dollars und stützten zeitweise den Euro.

Die Devisenmärkte standen in dieser Woche ganz im Zeichen der US-Notenbank: Nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve reagierte der Euro mit Gewinnen gegenüber dem Dollar. Im New Yorker Handel kletterte der Kurs zeitweise auf 1,1450 US-Dollar und erreichte damit das höchste Niveau seit mehr als einer Woche. Die Europäische Zentralbank hatte zuvor ihren Referenzkurs auf 1,1380 Dollar festgesetzt, nachdem sie am Dienstag 1,1367 notiert hatte; der Dollar kostete zuletzt 0,8787 Euro. Die Fed beließ den Leitzins erwartungsgemäß unverändert, doch die Entscheidung fiel nicht einstimmig – drei Mitglieder stimmten gegen den Beschluss. Marktteilnehmer sehen darin ein Indiz dafür, dass eine Zinserhöhung im September weiterhin im Bereich des Möglichen liegt.

Wirtschaftsdaten lieferten ein gemischtes Bild: Schwächere Verbraucherumfragen aus den USA trugen zur Dollar-Schwäche bei. Der Conference Board berichtete über einen Rückgang des US-Verbrauchervertrauens im Juli, was Erwartungen an eine baldige geldpolitische Straffung verringern könnte.

Technisch bleibt EUR/USD unter Druck. Analysten verweisen auf eine anhaltende Abwärtsdynamik seit dem Vorjahreshoch, wobei nennenswerte Unterstützungen bei 1,1364, 1,1324 und 1,1276 liegen. Widerstände werden bei 1,1410, dem jüngsten Vorwochenhoch von 1,1449 sowie bei rund 1,1575 genannt. Kurzfristige Tagesspannen werden je nach Szenario zwischen etwa 1,1330 und 1,1430 erwartet; für die Woche prognostiziert ein gängiges Szenario eine Spanne von 1,1260 bis 1,1450. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürften die Signale der Fed bleiben sowie die geopolitische Lage und die Ölpreisentwicklung.

Insgesamt bleibt der Euro anfällig für Nachrichtenlage und geldpolitische Unsicherheit. Anleger werden kurzfristig auf Zinskommentare, Konjunkturdaten und geopolitische Risiken achten, die die Richtung des Währungspaares bestimmen könnten. Zudem veröffentlichte die EZB ihre täglichen Referenzkurse: Für den Euro wurden zuletzt 0,85550 Pfund, 186,32 Yen und 0,9319 Franken genannt, was die geldpolitisch bedingten Wechselwirkungen zwischen den Regionen unterstreicht. Händler erinnerten daran, dass kurzfristige Erholungsversuche schnell von Widerständen abprallen können, solange der GD20 als kurzfristiger Widerstand um 1,1416 wirkt. Für Trader bleibt die Bandbreite der möglichen Bewegungen groß; Risikomanagement und Liquiditätsüberlegungen sind angesichts unvorhersehbarer Nachrichten und volatiler Ölpreise wichtiger denn je. Kurzfristig könnten US-Daten, Fed-Kommentare und weitere Nahost-Ereignisse den Kurs in beide Richtungen deutlich beeinflussen. Anleger sollten Positionen entsprechend absichern und flexibel bleiben.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 1,145USD auf Forex (30. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

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