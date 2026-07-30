Derivate dominieren: Goldman bei 5,86% – Morgan rutscht unter 5%

Die Goldman Sachs Group, Inc. meldete mit Stichtag 22. Juli 2026 eine Gesamtposition von 5,86 Prozent der Stimmrechte an Kontron (Gesamtstimmrechte: 63.860.568). Davon entfallen 1,56 Prozent auf tatsächlich gehaltene Aktien (995.068 Stimmrechte), während Finanzinstrumente weitere 4,30 Prozent repräsentieren. Hauptelemente sind Securities Lending (offen: 2.110.821 Stimmrechte; 3,31 %) sowie ein Swap (511.881; 0,80 %) und ein Call-Warrant (122.428; 0,19 %). Gegenüber der vorherigen Meldung hat Goldmans Gesamtquote leicht nachgegeben (vorher 5,98 %). Die Meldung zeigt zudem die interne Verteilung innerhalb der Goldman-Gruppe: Goldman Sachs International und Goldman Sachs & Co. LLC tragen den größten Anteil an Stimmen und Instrumenten.

Zwei Großbanken haben Ende Juli Stimmrechtsmitteilungen für die börsennotierte Kontron AG veröffentlicht, die zeigen, dass ihre ökonomische Exponierung primär über Finanzinstrumente und Securities-Lending erfolgt – nicht über direkte Aktienpakete.

Morgan Stanley meldete für den 27. Juli 2026 eine Gesamtposition von 4,94 Prozent – damit liegt die US-Bank knapp unter der 5-Prozent-Schwelle. Morgan Stanley hielt praktisch keine direkten Aktien (nur 83 Stimmrechte), die Exponierung besteht vollständig aus Finanzinstrumenten (4,94 %). Wesentliche Bestandteile sind ein „Right of recall“ über Securities-Lending-Vereinbarungen (2.214.950 Stimmrechte; 3,47 %) sowie ein Equity Swap (938.355; 1,47 %), der Laufzeiten von Oktober 2026 bis Oktober 2028 aufweist. Auffällig ist der Rückgang gegenüber der vorherigen Meldung (6,96 %), was auf den Abbau oder die Umstrukturierung von Instrumenten hindeutet und zum Unterschreiten der 5-Prozent-Marke geführt hat. Innerhalb der Morgan-Gruppe sind vor allem Morgan Stanley & Co. LLC sowie Morgan Stanley & Co. International plc als Träger der Instrumente ausgewiesen.

Bedeutung und Implikationen: Beide Meldungen unterstreichen, dass große Institute häufig wirtschaftliche Interessen über Derivate und Securities Lending abbilden, ohne unmittelbare Kontrollpositionen durch Aktienbesitz zu haben. Für Aktionärsrechte und Governance bleibt damit die Frage relevant, inwieweit Ausübungsrechte ausleihbarer Aktien oder die Gegenpartei von Swaps tatsächlich Stimmrechte ausüben können. Zudem weist die Veröffentlichung auf rechtliche Vorgaben hin: Bei Verstößen gegen Meldepflichten können Stimmrechte ruhen (§ 137 BörseG 2018). Marktteilnehmer sollten solche Meldungen aufmerksam lesen, weil Schwellenüberschreitungen oder -unterschreitungen Signalwirkung für Stimmrechtsgeflechte und potentielle Einflussnahme haben können.

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 23,65EUR auf Lang & Schwarz (30. Juli 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

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